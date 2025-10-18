18 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Parte del CONICET

La misteriosa desaparición de un científico argentino moviliza a Alemania

El hombre de 44 años se encuentra desaparecido desde el 13 de octubre, después de tomar un colectivo rumbo a su casa en la ciudad alemana de Karlsruhe.

La misteriosa desaparición de un científico argentino moviliza a Alemania

La misteriosa desaparición de un científico argentino moviliza a Alemania

Por Sitio Andino Policiales

Alejandro Matías Fracaroli, un científico argentino de 44 años del CONICET, se encuentra desaparecido en Alemania desde el lunes 13 de octubre. Oriundo de la provincia de Córdoba, fue visto por última vez al salir de su trabajo en la ciudad de Karlsruhe. Su familia cree que podría estar desorientado.

Alejandro Matías Fracaroli (1)
Casi se cumple una semana sin pistas por el paradero de Alejandro Matías Fracaroli.

Casi se cumple una semana sin pistas por el paradero de Alejandro Matías Fracaroli.

Desesperada búsqueda de un argentino en Alemania: qué se sabe del caso

Prestigioso científico del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Fracaroli fue visto por última vez el pasado 13 de octubre, alrededor de las 19:00 (hora argentina), al salir del Instituto Técnico de Karlsruhe (KIT), donde realizaba una investigación sobre nanotecnología.

Lee además
El hombre había trasladado a Pablo Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja y a su ex suegra
Escalofriante

Hallan un cuerpo mutilado e investigan si se trata del chofer desaparecido tras el doble femicidio
Martín Sebastián Palacios trasladó a Pablo Laurta y se encuentra desaparecido
Caso Laurta

Continúa la búsqueda del chofer desaparecido tras el doble femicidio en Córdoba

De acuerdo con las primeras reconstrucciones sobre su paradero, el hombre tomó un ómnibus rumbo a su hogar, y es desde ahí donde la investigación pierde su rastro. Ante la desaparición, su familia radicó la denuncia formal ante la embajada argentina en Berlín y en el consulado de Fráncfort, que también solicitó la colaboración de las autoridades alemanas.

Gabriela Furlán, su pareja, afirmó ante medios argentinos que no notó nada raro en el comportamiento de Fracaroli e incluso que mantuvieron una conversación normal previo a su desaparición.

A la búsqueda también se sumaron las redes del CONICET en Córdoba, que difundieron la imagen del hombre y su descripción: "Su nombre es Alejandro Matías Fracaroli, es de Córdoba, Argentina, y se encuentra desaparecido desde el lunes 13 de octubre en la ciudad de Karlsruhe, Alemania, o en zonas cercanas. Podría estar desorientado y no ser plenamente consciente de su situación actual".

Para aportar cualquier dato sobre su paradero, los números habilitados de contacto son: +34 634 64 10 75 (español) y +49 155 6058 7656 (inglés o alemán).

Fuente: NA

Temas
Seguí leyendo

Campaña contra la caza furtiva: Mendoza llama a la comunidad a proteger la biodiversidad

Manejaba ebrio, chocó y terminó detenido en Godoy Cruz

Un impactante accidente en San Rafael dejó a un conductor grave

Guaymallén: motociclista terminó gravemente herido tras chocar con una camioneta

Golpe al narcotráfico en Mendoza: cuatro detenidos y droga incautada

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido

General Alvear: un profesor fue denunciado por atacar con un destornillador a un alumno dentro de una escuela

El Ministerio Público Fiscal lanzó "Amalia", su nuevo portal digital de gestión de personal

LO QUE SE LEE AHORA
Golpe al narcotráfico en Mendoza: cuatro detenidos y droga incautada
Operativos

Golpe al narcotráfico en Mendoza: cuatro detenidos y droga incautada

Las Más Leídas

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre

Damián Di Pace: La provincia de Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante
Desarrollo y desafíos

Damián Di Pace: "Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante"

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Godoy Cruz en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Godoy Cruz en octubre 2025

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Maipú en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Maipú en octubre 2025

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre

Te Puede Interesar

Los ternados de la edición 2025.
Reconocimientos

Protagonistas hoy, líderes mañana: el reconocimiento del CEM a las nuevas generaciones

Por Marcelo López Álvarez
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre.
DGE

Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre

Por Natalia Mantineo