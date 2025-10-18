La misteriosa desaparición de un científico argentino moviliza a Alemania

Alejandro Matías Fracaroli, un científico argentino de 44 años del CONICET, se encuentra desaparecido en Alemania desde el lunes 13 de octubre. Oriundo de la provincia de Córdoba, fue visto por última vez al salir de su trabajo en la ciudad de Karlsruhe. Su familia cree que podría estar desorientado.

Alejandro Matías Fracaroli (1) Casi se cumple una semana sin pistas por el paradero de Alejandro Matías Fracaroli. Foto: web Desesperada búsqueda de un argentino en Alemania: qué se sabe del caso Prestigioso científico del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Fracaroli fue visto por última vez el pasado 13 de octubre, alrededor de las 19:00 (hora argentina), al salir del Instituto Técnico de Karlsruhe (KIT), donde realizaba una investigación sobre nanotecnología.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones sobre su paradero, el hombre tomó un ómnibus rumbo a su hogar, y es desde ahí donde la investigación pierde su rastro. Ante la desaparición, su familia radicó la denuncia formal ante la embajada argentina en Berlín y en el consulado de Fráncfort, que también solicitó la colaboración de las autoridades alemanas.

Gabriela Furlán, su pareja, afirmó ante medios argentinos que no notó nada raro en el comportamiento de Fracaroli e incluso que mantuvieron una conversación normal previo a su desaparición.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Conicet Córdoba (@conicetcordoba) A la búsqueda también se sumaron las redes del CONICET en Córdoba, que difundieron la imagen del hombre y su descripción: "Su nombre es Alejandro Matías Fracaroli, es de Córdoba, Argentina, y se encuentra desaparecido desde el lunes 13 de octubre en la ciudad de Karlsruhe, Alemania, o en zonas cercanas. Podría estar desorientado y no ser plenamente consciente de su situación actual". Para aportar cualquier dato sobre su paradero, los números habilitados de contacto son: +34 634 64 10 75 (español) y +49 155 6058 7656 (inglés o alemán). Fuente: NA