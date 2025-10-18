18 de octubre de 2025
El papa León XIV planifica su primera visita a Argentina y Uruguay en 2026

El papa León XIV prepara un viaje que incluirá Argentina, Uruguay, Turquía y Líbano, reafirmando su compromiso con la reconciliación y la justicia social.

El papa León XIV junto Yamandú Orsi

Según reveló el mandatario, el papa manifestó su deseo de emprender un recorrido por el Río de la Plata, una región a la que su antecesor, Francisco, había querido viajar sin llegar a concretarlo.

Especial interés de el papa León XIV por visitar Buenos Aires y Montevideo

“La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que suelen hacer los papas”, contó Orsi a la prensa tras la reunión. En ese sentido, señaló que León XIV mostró un especial interés por visitar Buenos Aires y Montevideo, dos destinos que “la gente espera con entusiasmo”.

El mandatario uruguayo recordó que durante el papado de Francisco existía una gran expectativa por una visita al Cono Sur, especialmente por su origen argentino.

image

“En Uruguay hace tiempo que estamos esperando. Teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de ahí, de Buenos Aires, pero no se dio. Este papa manifiesta toda su intenció-. Veremos. Tiene todo un mundo para recorrer también...”, reflexionó Orsi.

Gira del papa León XIV por Turquía y el Líbano

El eventual viaje a la Argentina se sumaría a la agenda internacional que León XIV comenzó a delinear desde su asunción. A fines de noviembre, el pontífice realizará su primer desplazamiento fuera de Italia, con una gira por Turquía y el Líbano que busca tender puentes en una de las regiones más afectadas por las guerras.

El Vaticano confirmó que el viaje a Medio Oriente se desarrollará entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre, en coincidencia con el aniversario del histórico Concilio de Nicea.

En Turquía, el papa participará de actos conmemorativos y encuentros interreligiosos, mientras que en el Líbano llevará un mensaje de reconciliación a un país que intenta reconstruirse tras la guerra entre Israel y Hezbollah.

Durante los preparativos de esta gira, León XIV aprovechó para emitir un fuerte mensaje a la comunidad internacional. En un discurso pronunciado en la sede de la FAO en Roma, exhortó a los líderes del mundo a actuar frente al hambre y los conflictos.

“No podemos seguir engañándonos pensando que las consecuencias de nuestros fracasos afectan solo a quienes están lejos de nuestra vista”, advirtió el pontífice.

Con este espíritu de compromiso global, el papa planea extender su misión pastoral a Sudamérica el próximo año. De concretarse, sería su primera visita a la región y la oportunidad de retomar el vínculo directo entre el Vaticano y la Argentina.

