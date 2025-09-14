El papa León XIV celebró su primer cumpleaños en el Vaticano: las siete décadas de Robert Prevost

Este domingo, el papa León XIV cumplió 70 años, celebró por primera vez al frente de la Iglesia Católica , y una multitud de fieles se congregó en la Plaza de San Pedro para saludarlo. El referente oriundo de Estados Unidos lleva cuatro meses en el Vaticano.

El Sumo Pontífice, que nació el 14 de septiembre de 1955, agradeció los mensajes y buenos deseos recibidos durante el rezo del Ángelus. Una amplia representación de la comunidad peruana en Roma se hizo presente en la Plaza de San Pedro para conmemorar la fecha y saludar al Papa, quien adquirió la nacionalidad peruana tras años de misión y labor episcopal en el país.

Antes de ser Papa, Robert Prevost fue misionero en zonas pobres del norte del Perú en los años 80, dirigió seminarios, fue obispo en Chiclayo, administrador en el Callao y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de dicho país. En 2015, se naturalizó peruano, mantiene un fuerte vínculo con América Latina y su español es fluido. La defensa de los derechos humanos le valieron la simpatía de Francisco, quien lo llevó en 2023 a Roma.

Chicago 14 de septiembre de 1955 – Roma 14 de septiembre de 2025 : Robert Francis Prevost cumple 70 años y los celebra como Papa . ¡F E L I C I D A D E S Q U E R I D O P A P A! #VaticanNewsES #CumpleañosPapaLeónXIV #cumpleaños pic.twitter.com/sN6r4Qotqq

Una gran pancarta con los colores de la bandera de Perú y el mensaje “Feliz cumpleaños” se exhibió en el lugar, enviada por la ciudad de Monsefú, en la provincia de Chiclayo, donde León XIV fue obispo.

“Queridísimos, parece que saben que hoy cumplo setenta años”, admitió el Papa con humor al ver las pancartas y las muestras de afecto. Durante su alocución, el Papa agradeció el gesto y expresó: “Doy las gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos quienes se han acordado en la oración”. Además, recibió saludos de figuras destacadas del ámbito eclesiástico y político.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vatican News en español (@vaticannews.es)

El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, le envió una carta en la que destacó su “enérgico llamamiento” a una “paz desarmada y desarmante”. El presidente italiano también lamentó que “en estos últimos años ha crecido el temor de que el mundo se encamine por una pendiente peligrosa, impulsado por una lógica de dominación y cada vez más marcado por conflictos desgarradores”.

Entre las felicitaciones, se destacaron los saludos de la Conferencia Episcopal Italiana y del cardenal Baldassare Reina. El vicario de la diócesis de Roma, en representación de la Iglesia italiana, expresó: “Mientras compartimos sus preocupaciones, sobre todo por los tantos escenarios de guerra que desangran el mundo, le deseamos que pueda realizar sus sueños y continuar sembrando esperanza entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo”.

Celebraciones previas en Roma

En la víspera de su cumpleaños, miles de personas se reunieron en la Plaza de San Pedro para un concierto gratuito en honor a su antecesor, el papa Francisco. El evento, titulado “Grace for the World”, incluyó un espectáculo con drones que formaron en el cielo el rostro del difunto pontífice.

Según la oficina de prensa vaticana, “la pasada noche, miles de personas desearon un feliz cumpleaños a León XIV durante un insólito concierto en la Plaza de San Pedro”. La jornada del jefe de la Iglesia Católica, quien asumió su pontificado el 8 de mayo pasado, continuó con una agenda intensa.

2025_09_250914511 Este fin de semana, Roma recordó al papa Francisco. Vatican News

Por la tarde, el Sumo Pontífice encabezó una conmemoración en honor a los mártires del siglo XXI en la basílica de San Pablo Extramuros. Además, el Vaticano anunció la publicación de extractos de la primera entrevista de León XIV, que coincidiría con la presentación en Perú de su biografía, titulada “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”.