19 de octubre de 2025
Alta participación ciudadana

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz gana el balotaje y se convierte en el nuevo presidente

Según los primeros datos, el liberal moderado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se impuso ante Jorge “Tuto” Quiroga en el primer balotaje de su historia.

Bolivia eligió este domingo a su nuevo presidente en un histórico balotaje que, según los primeros datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el triunfo es para el liberal moderado Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Paz se impone con el 54,5% sobre Jorge “Tuto” Quiroga, candidato de la alianza Libertad y Democracia (Libre), en una contienda marcada por la calma y el compromiso cívico de los votantes.

Paz y Quiroga llegaron a la segunda vuelta en las generales del 17 de agosto pasado. Afuera quedó el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que gobernó Bolivia durante los últimos casi 20 años. Y ese es otro dato singular.

Cómo fue el balotaje en Bolivia

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, informó que la jornada electoral “transcurrió con normalidad y tranquilidad” y destacó la participación ciudadana, así como el trabajo coordinado de las autoridades electorales. “El proceso se desarrolló sin mayores incidentes, con algunos casos aislados propios de una elección de gran magnitud”, señaló.

Hassenteufel agregó que el cómputo oficial podría completarse entre el 22 y el 23 de octubre, aunque se prevé un conteo más ágil que el de la primera vuelta del 17 de agosto, dado que en esta ocasión solo se contabilizaron votos presidenciales.

Más de 7,9 millones de bolivianos fueron convocados a sufragar en 34.026 mesas habilitadas en todo el país. El proceso contó con la observación internacional de misiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), que destacaron la transparencia del acto electoral.

Este balotaje se desarrolló en un contexto económico complejo, atravesado por la falta de divisas, la escasez de combustibles y presiones inflacionarias, además de la ausencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), fuerza política dominante en las últimas dos décadas.

El nuevo presidente, Rodrigo Paz, asumirá oficialmente el 8 de noviembre, tres semanas después de los comicios, marcando el inicio de una nueva etapa política en Bolivia.

