RCP y desobstrucción: las maniobras que marcan la diferencia entre la vida y la muerte

El pasado domingo , fecha en que familias mendocinas festejaban el Día de la Madre , un joven de 29 años, Gastón Hernán Moyano , perdió la vida tras sufrir un ahogamiento . Su fallecimiento causó gran conmoción y encendió alarmas sobre la importancia de saber realizar maniobras de desobstrucción y reanimación cardiopulmonar (RCP) para salvar vidas.

“Nos puede tocar en cualquier momento, ya sea con un desconocido o con un familiar o amigo. En esos casos, cada segundo cuenta ”, expresó Cristina Sánchez , presidenta de la Cruz Roja Argentina Filial Mendoza , al remarcar la importancia de estas maniobras. “ No hay tiempo de esperar una ambulancia , por eso es fundamental que todos sepamos cómo actuar”, agregó.

Las desobstrucción , que incluye la maniobra de Heimlich , es un procedimiento de primeros auxilios para desatascar el conducto respiratorio, normalmente bloqueado por un trozo de alimento o cualquier otro objeto. Esta técnica es efectiva cuando una persona presenta un caso de asfixia por atragantamiento.

Cuando dichos casos se complejizan y la víctima deja de respirar o pierde el conocimiento, realizar reanimación cardiopulmonar es de vital importancia. Aplicarlo correctamente puede aumentar considerablemente las posibilidades de supervivencia al mantener el flujo de oxígeno al cerebro y otros órganos vitales.

Asimismo, algo fundamental a tener en cuenta es verificar si la persona respira. “Hay que tomar a la persona por los hombros, hablarle fuerte sin causar dolor y luego revisar si respira. Para eso se coloca la cabeza hacia atrás y se observa si el pecho se eleva”, explicó Sanchez.

Si no hay respiración, el paso siguiente es llamar al 911 o 107 y comenzar inmediatamente con las maniobras de RCP.

En adultos, las compresiones torácicas se realizan con ambas manos en el centro del pecho, mientras que en niños —de 2 a 8 años— se usa solo una mano. En bebés, el procedimiento cambia: “Se hace con dos dedos sobre el pecho del bebé y se alterna con cinco golpes en la espalda y cinco compresiones torácicas”, detalló la especialista.

Sánchez aclaró que la maniobra de desobstrucción o Heimlich no debe aplicarse si la persona tose o puede hablar, ya que “eso indica que el aire aún circula”. Solo se actúa cuando la persona deja de toser o no emite sonidos, es decir, cuando el flujo de aire está totalmente bloqueado.

En adultos, esta técnica se realiza parándose detrás de la persona y ejerciendo presión hacia adentro y arriba por debajo del esternón. En niños, la maniobra es similar, pero el rescatista puede arrodillarse para colocarse a su altura.

Qué hacer si la víctima pierde el conocimiento

De acuerdo con la especialista, cuando la persona se desmaya antes de que llegue la ayuda médica, hay que comenzar RCP sin demoras. En estos casos, la combinación de Heimlich y RCP puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte: “Los primeros 10 minutos son decisivos. A los 4 minutos sin oxígeno, las células del cerebro comienzan a morir”, explicó.

La presidenta de la Cruz Roja recalcó que está comprobado a nivel mundial que la intervención inmediata con RCP aumenta considerablemente las posibilidades de supervivencia, especialmente en casos de paro cardíaco o asfixia.

“Saber cómo actuar puede salvar la vida de un ser querido o de cualquier persona a nuestro alrededor”, concluyó Sánchez, invitando a la comunidad a formarse en primeros auxilios y multiplicar el conocimiento.

Municipios y organizaciones que brindan capacitaciones en RCP o Maniobra de Heimlich

Cruz Roja Argentina Filial Mendoza

Dictamos cursos de capacitación certificados y avalados por Cruz Roja Argentina en Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP) dirigidos a toda la comunidad e, incluso, para empresas. Además, ofrecemos charlas de sensibilización sobre diversas temáticas relacionadas con Primeros Auxilios, Promoción de la Salud y Gestión del Riesgo.

Quienes deseen obtener más información o anotarse como voluntarios, pueden contactarse al 261-506-3315, por correo a [email protected]; por Instagram @crargmendoza o bien dirigirse a la sede ubicada en San Juan 938, de Ciudad.

Municipalidad de Guaymallén

La Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén organiza periódicamente ciclos de formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) y maniobra de Heimlich, en el marco del programa «Guaymallén Cardioprotegido».

Estos cursos están destinados a toda la comunidad y son completamente gratuitos. En el sitio web y redes de la comuna, los vecinos pueden estar informados sobre cuándo son los próximos cursos.

cruz roja rcp maniobra heimlich desobstrucción bebe Foto: SITIO ANDINO.

Area Sanitaria Rivadavia

En conjunto con municipalidades, instituciones y obras sociales, la Escuela de RCP Área Sanitaria Rivadavia acostumbra a realizar talleres de Reanimación Cardiopulmonar de forma gratuita. En redes sociales (@areasanitariarivadavia), comparten información sobre las próximas fechas y a quiénes son destinadas.

Municipalidad de Malargüe

La Dirección de Inclusión y Desarrollo Social de la comuna del sur provincial promueve la importancia de saber aplicar RCP en casos de emergencia.

Estos son solo algunos de los espacios de la provincia de Mendoza que facilitan conocimientos, talleres o cursos sobre primeros auxilios, pero cualquier persona interesada en conocer más sobre estos procedimientos puede consultar en los sitios web o redes de cada municipio.