Tristeza en el mundo del ajedrez: falleció el Gran Maestro Daniel Naroditsky

Los ajedrecistas del mundo lamentan la repentina partida del Gran Maestro Daniel Naroditsky. El estadounidense, de apenas 29 años, falleció en Charlotte, según confirmaron su club y la FIDE. Aunque las causas de su muerte aún no se revelaron, la noticia sacudió a la comunidad internacional del ajedrez , que hoy recuerda su talento y su calidez humana.

Nacido en San Mateo, California, en 1995, Daniel Naroditsky aprendió a jugar ajedrez a los seis años bajo la guía de su padre, Vladimir , un inmigrante ucraniano. Su precoz dominio del tablero lo llevó a conquistar el Campeonato Mundial Sub-12 en 2007 y, más tarde, a obtener el título de Gran Maestro con sólo 18 años, en 2013.

Alta participación ciudadana Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz gana el balotaje y se convierte en el nuevo presidente

“Danya”, como lo conocían sus seguidores, fue considerado un niño prodigio , no sólo por sus logros deportivos sino también por su capacidad analítica. A los 14 años publicó su primer libro sobre estrategia ajedrecística, convirtiéndose en una referencia para los jóvenes talentos del tablero.

Además de su carrera competitiva, Naroditsky se transformó en una de las figuras más queridas del ajedrez online . Activo en plataformas como Chess.com y Lichess.org, compartía sus conocimientos en YouTube y Twitch, donde reunió más de 800.000 seguidores combinados . Su estilo claro, pedagógico y carismático lo convirtió en un referente para las nuevas generaciones.

El Gran Maestro supo unir la tradición del ajedrez con el lenguaje digital moderno, transmitiendo su pasión por el juego desde la humildad y el humor. También trabajó como comentarista y columnista en The New York Times, donde analizaba partidas históricas y compartía problemas estratégicos.

Una mente brillante y un adiós prematuro

Con un Elo máximo de 2.647, Naroditsky se mantuvo entre los 150 mejores del mundo y llegó a derrotar a Fabiano Caruana, entonces número dos del ranking mundial, durante el Campeonato de Estados Unidos de 2021. En el formato blitz, fue el 18.º jugador del planeta, destacándose por su agudeza en partidas rápidas.

Embed The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves. pic.twitter.com/otNdUxDKtL — Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) October 20, 2025

Sin embargo, su carrera también enfrentó momentos difíciles, como cuando el excampeón Vladimir Kramnik lo acusó de hacer trampa en línea. Un señalamiento desmentido por su entorno y defendido públicamente por Hikaru Nakamura.

Hoy, la comunidad internacional del ajedrez recuerda a Daniel Naroditsky como un símbolo de talento, inteligencia y pasión. Su legado trasciende los tableros y los monitores: una vida dedicada a pensar, enseñar y emocionar desde las 64 casillas./ El español.