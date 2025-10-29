29 de octubre de 2025
Río de Janeiro en guerra contra el narcotráfico desplega gran operativo contra el Comando Vermelho

La intervención en Río de Janeiro involucró 2.500 efectivos que secuestraron en poder de los narcos, drones, 72 fusiles y una gran cantidad de droga.

Por Sitio Andino Mundo

Brasil lanzó una fuerte operación contra el principal grupo criminal de la ciudad, el Comando Vermelho (CV), es la más letal de la historia de Río de Janeiro. Con más de sesenta muertos, ha superado la masacre de Jacarezinho de 2021, en la que murieron 28 personas, entre ellas un policía.

Este martes perdieron la vida cuatro agentes de las fuerzas del orden de los más de 2.500 desplegados para detener a los líderes del grupo criminal en las favelas del Complejo do Alemão y Penha, en la zona norte de la ciudad, donde viven 280.000 personas.

El escenario al que se enfrentaron los policías fue el de una situación de guerra. Los narcotraficantes respondieron lanzando granadas desde drones, disparando con rifles de alto poder capaces de derribar helicópteros y bloqueando el paso con barricadas formadas por autobuses secuestrados.

28int-brazil-violence-hglf-videoSixteenByNine3000
El escenario al que se enfrentaron los policías fue el de una situación de guerra.

El escenario al que se enfrentaron los policías fue el de una situación de guerra.

Río de Janeiro paralizada y en estado de alerta

La ciudad está paralizada por el caos. Se ha bloqueado el acceso al aeropuerto Galeão, mientras que varios centros universitarios han cancelado las clases.

El nivel de alerta en estas horas es tan grave que el Centro de Operaciones y Resiliencia de la ciudad de Río de Janeiro ha elevado el nivel operativo de esta al 2 de 5. En concreto, esto significa que todos los agentes de la policía militar de Río de Janeiro han sido desplegados sobre el terreno.

A pesar de que se ha detenido a unos ochenta narcotraficantes, muchos de ellos han sido vistos desde los helicópteros de la policía huyendo en fila india y escondiéndose en la espesa vegetación que rodea las favelas de Río de Janeiro.

En cuanto al Comando Vermelho, el grupo está efectivamente en auge no solo en Río de Janeiro, sino en todo Brasil. En particular, un informe reciente de la agencia de inteligencia brasileña ABIN alerta sobre el papel cada vez más poderoso del CV junto con el PCC en la frontera con Colombia, en la zona conocida como Amazonas compartida.

