"Va a provocar una catástrofe"

"La tormenta del siglo": Jamaica bajo alerta máxima por el ciclón Melissa

El huracán de categoría 5 golpea el Caribe con vientos de 260 km/h y amenaza con inundaciones catastróficas en Jamaica. Dejó cuatro muertos en países vecinos.

El ciclón golpea el Caribe con vientos de 260 km/h y lluvias torrenciales.

Foto: CSU/CIRA y NOAA
Por Sitio Andino Mundo

El huracán Melissa alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, mientras avanza lentamente por el Caribe, generando alarma en Jamaica, Haití, República Dominicana y Cuba. El fenómeno, descrito por expertos como “la tormenta del siglo” para Jamaica, amenaza con vientos destructivos, marejadas ciclónicas y lluvias torrenciales que podrían causar daños sin precedentes.

Una tormenta sin precedentes en el siglo XXI

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) confirmó que Melissa alcanza vientos sostenidos de casi 260 km/h y mantiene su categoría 5 desde hace más de 24 horas consecutivas, un récord poco habitual en la cuenca del Atlántico.

“Allí donde Melissa toque tierra, las condiciones empeorarán muy rápidamente”, advirtió Jamie Rhome, subdirector del NHC. “No salgan después del atardecer”, insistió, alertando que el peligro se intensificará durante la noche.

Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló que “para Jamaica será la tormenta del siglo”, según expresó Anne-Claire Fontan, especialista en ciclones tropicales. El organismo prevé marejadas de hasta 4 metros y precipitaciones que podrían alcanzar un metro de agua acumulada.

Daños humanos y materiales en el Caribe

El huracán ya dejó al menos cuatro personas fallecidas en Haití y República Dominicana, donde provocó fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra. Las autoridades locales reportaron cortes de electricidad, destrucción de viviendas y daños en la infraestructura vial.

En Jamaica, las lluvias persistentes y el avance lento de apenas 8 km/h agravan los temores de inundaciones generalizadas y daños estructurales. Según la meteoróloga de CNN Briana Waxman, el agua representa la mayor amenaza para la vida y la propiedad: “Aunque los vientos se debiliten, el agua no lo hará”.

La especialista añadió que la tormenta podría arrojar más de 100 centímetros de lluvia en las zonas montañosas del este jamaiquino, con alto riesgo de deslizamientos de tierra.

Miles de personas evacuadas y alerta humanitaria

Ante el inminente impacto, las autoridades locales y organismos internacionales activaron más de 800 refugios en toda la isla, aunque apenas 133 se encontraban ocupados hasta el momento, según datos de la Universidad de las Indias Occidentales.

La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) estimó que 1,5 millones de personas podrían verse directamente afectadas en Jamaica, más de la mitad de su población. “Habrá inundaciones repentinas catastróficas y deslizamientos de tierra”, advirtió la OMM.

Un desafío prolongado: “un maratón psicológico”

El avance lento de Melissa prolonga la exposición de las comunidades al peligro. “A 8 km/h, el ritmo de la tormenta agrava los temores de inundaciones, daños y fatiga mental”, señaló el investigador Taylor, quien definió la experiencia como un “maratón psicológico”.

Después de su paso por Jamaica, los pronósticos indican que el huracán continuará hacia el norte, cruzando el este de Cuba durante la noche del martes, mientras sigue impactando en Haití y República Dominicana.

Melissa es la decimotercera tormenta nombrada de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende desde junio hasta noviembre, y ya se perfila como una de las más devastadoras de los últimos años. Fuente: CNN; NA, El País.

