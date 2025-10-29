29 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Conmoción internacional

Horror en Río de Janeiro: vecinos apilan decenas de cadáveres tras el operativo contra el narcotráfico

Vecinos de Penha trasladaron más de 50 cuerpos a una plaza tras el operativo contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro. Habría más de 120 muertos.

Río de Janeiro, escenario de una tragedia sin precedentes tras el operativo policial.

Río de Janeiro, escenario de una tragedia sin precedentes tras el operativo policial.

Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo
Por Sitio Andino Mundo

En una escena tan estremecedora como reveladora de la violencia que sacude a Río de Janeiro, los vecinos del Complejo da Penha, en la zona norte de la ciudad, trasladaron durante la madrugada del miércoles decenas de cuerpos a una plaza del barrio tras el operativo policial contra el grupo narco Comando Vermelho (CV).

Lee además
Río de Janeiro en guerra contra el narcotráfico desplega gran operativo contra el Comando Vermelho.
Grupo criminal

Río de Janeiro en guerra contra el narcotráfico desplega gran operativo contra el Comando Vermelho
El ciclón golpea el Caribe con vientos de 260 km/h y lluvias torrenciales.
"Va a provocar una catástrofe"

"La tormenta del siglo": Jamaica bajo alerta máxima por el ciclón Melissa

Una fila de cadáveres en la Plaza São Lucas

Desde las 3 de la madrugada, los habitantes comenzaron a llevar cuerpos a la Plaza São Lucas, ubicada en la avenida José Rucas, epicentro del barrio. Según reportó O Globo, los cadáveres fueron extraídos del bosque de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, el punto donde se registraron los enfrentamientos más violentos entre la Policía Militar y los narcotraficantes durante la megaoperación del martes.

En cuestión de horas, se formó una fila de entre 50 y 60 cuerpos sobre el suelo. Algunos fueron transportados en la parte trasera de camionetas por los propios vecinos, mientras otros llegaban cubiertos con bolsas o telas ensangrentadas. “¿Dónde está mi hijo?”, gritaba una mujer entre lágrimas, según relató O Globo.

La escena se desarrolló en silencio absoluto, solo interrumpido por los sollozos de quienes buscaban a sus seres queridos. Varias personas usaban guantes para cortar fragmentos de ropa de los fallecidos y facilitar su identificación.

El operativo más letal en la historia de Río de Janeiro

De acuerdo con datos oficiales, el operativo policial dejó un saldo de al menos 60 muertos confirmados inicialmente, en su mayoría presuntos integrantes del Comando Vermelho, además de cuatro agentes policiales fallecidos. No obstante, la cantidad de cuerpos hallados por los vecinos sugiere que el número total de víctimas podría ser mucho mayor.

El Hospital Estatal Getúlio Vargas, que concentró la atención de los heridos, informó que seis cuerpos adicionales permanecen allí sin identificar.

El secretario de la Policía Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, declaró al portal g1 que se investigará la situación de los cuerpos recogidos por los residentes y confirmó que equipos del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) acudieron a la zona durante la mañana del miércoles.

Testimonios de horror y denuncias de abusos

El activista social Raull Santiago, quien recorrió la favela durante la noche, publicó un video en redes sociales mostrando manchas de sangre y cuerpos sin vida en el bosque que conecta el Complexo do Alemão con el Complexo da Penha. “Todavía no he dormido. Desperté en medio de este caos. Estoy sin palabras. Me da asco”, expresó en una grabación. Horas más tarde, desde la plaza, agregó: “Los gritos, el llanto… siguen llegando cuerpos, acaban de traer más coches porque encontraron a más gente”.

Otros residentes denunciaron que algunos hombres habrían sido ejecutados tras entregarse a las fuerzas de seguridad. “Nunca vi algo igual”, dijo un vecino al medio brasileño.

brasil rio de janeiro comando vermelho Fotografía aérea muestra cuerpos retirados del bosque por la población local.
Imagen aérea de los cuerpos trasladados a una plaza en Penha, Río de Janeiro.

Imagen aérea de los cuerpos trasladados a una plaza en Penha, Río de Janeiro.

Más de un centenar de muertos y una comunidad devastada

La Organización Globo y La Nación reportaron que la cifra total de fallecidos supera los 120, incluyendo civiles y presuntos delincuentes. Los enfrentamientos del martes habrían sido parte de una operación masiva contra el Comando Vermelho, considerada por las autoridades como una de las más grandes y peligrosas del siglo en Brasil.

Mientras tanto, los vecinos de Penha aseguran que aún hay cuerpos en la cima de la colina, en zonas donde el acceso sigue siendo limitado por la presencia policial. “El operativo destruyó tantas familias y tantas vidas… y aún no termina”, lamentó una mujer entre los presentes.

Con el correr de las horas, tres coches fúnebres del Cuerpo de Bomberos comenzaron a retirar los cuerpos de la plaza, bajo la mirada de cientos de personas que permanecían expectantes, tratando de comprender la magnitud de la tragedia.

Temas
Seguí leyendo

La Cancillería argentina se reorienta hacia un perfil financiero y de alineamiento con Estados Unidos

Un antiguo misterio del Sol resuelto: el hallazgo que sorprendió a la ciencia

Nicolás Sarkozy ingresó a la cárcel para cumplir una condena de 5 años: sus palabras

Tristeza en el mundo del ajedrez: falleció el Gran Maestro Daniel Naroditsky

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz gana el balotaje y se convierte en el nuevo presidente

Hallaron sin vida en Alemania al científico argentino del Conicet Alejandro Fracaroli

Los videos del robo cinematográfico en el Louvre: se llevaron joyas de Napoleón en siete minutos

Gaza bajo fuego: Israel lanzó bombardeo tras un presunto ataque a sus tropas

LO QUE SE LEE AHORA
Río de Janeiro en guerra contra el narcotráfico desplega gran operativo contra el Comando Vermelho.
Grupo criminal

Río de Janeiro en guerra contra el narcotráfico desplega gran operativo contra el Comando Vermelho

Las Más Leídas

Sebastián Ferreyra junto a su madre Belén Luna con el estudio médico que demuestra el estado de su columna. video
Contrarreloj para una cirugía vital

Un joven de San Rafael podría quedar sin su operación por una deuda del Estado

El Lobo se agranda: Gimnasia de Mendoza planea un estadio para 33 mil hinchas
Entrevista

El Lobo se agranda: Gimnasia de Mendoza planea un estadio para 33 mil hinchas

El hombre se encuentra fuera de peligro
Tensión

Rivadavia: un hombre se disparó tres veces tras una audiencia de mediación con su ex pareja

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 28 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 28 de octubre

El menor está internado en el hospital Central. 
circulaba en bicicleta

Un menor está grave tras ser atropellado en Las Heras

Te Puede Interesar

Los anuncios de Alfredo Cornejo durante Argentina Mining 2025.
Minería

Los anuncios de Cornejo en Argentina Mining 2025: regalías mineras y nuevos proyectos de cobre

Por Cecilia Zabala
Por las heladas, productores de diversas comunas realizan quemas de defensa activa.
¿Cuándo mejora el tiempo?

Productores activaron quemas por las heladas, pero el frío fue menor al esperado

Por Celeste Funes
Nuevo incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén. 
no hay heridos

Nuevo incendio en la feria de Guaymallén

Por Pablo Segura