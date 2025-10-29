Horror en Río de Janeiro: vecinos apilan decenas de cadáveres tras el operativo contra el narcotráfico

En una escena tan estremecedora como reveladora de la violencia que sacude a Río de Janeiro , los vecinos del Complejo da Penha , en la zona norte de la ciudad, trasladaron durante la madrugada del miércoles decenas de cuerpos a una plaza del barrio tras el operativo policial contra el grupo narco Comando Vermelho (CV).

Según medios locales, la cifra de víctimas asciende a más de 120 personas , lo que convierte el hecho en la operación más sangrienta de la historia del estado de Río .

Desde las 3 de la madrugada , los habitantes comenzaron a llevar cuerpos a la Plaza São Lucas , ubicada en la avenida José Rucas , epicentro del barrio. Según reportó O Globo, los cadáveres fueron extraídos del bosque de Vacaria , en la Serra da Misericórdia , el punto donde se registraron los enfrentamientos más violentos entre la Policía Militar y los narcotraficantes durante la megaoperación del martes .

En cuestión de horas, se formó una fila de entre 50 y 60 cuerpos sobre el suelo. Algunos fueron transportados en la parte trasera de camionetas por los propios vecinos, mientras otros llegaban cubiertos con bolsas o telas ensangrentadas. “ ¿Dónde está mi hijo? ”, gritaba una mujer entre lágrimas, según relató O Globo.

La escena se desarrolló en silencio absoluto, solo interrumpido por los sollozos de quienes buscaban a sus seres queridos. Varias personas usaban guantes para cortar fragmentos de ropa de los fallecidos y facilitar su identificación.

El operativo más letal en la historia de Río de Janeiro

De acuerdo con datos oficiales, el operativo policial dejó un saldo de al menos 60 muertos confirmados inicialmente, en su mayoría presuntos integrantes del Comando Vermelho, además de cuatro agentes policiales fallecidos. No obstante, la cantidad de cuerpos hallados por los vecinos sugiere que el número total de víctimas podría ser mucho mayor.

El Hospital Estatal Getúlio Vargas, que concentró la atención de los heridos, informó que seis cuerpos adicionales permanecen allí sin identificar.

El secretario de la Policía Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, declaró al portal g1 que se investigará la situación de los cuerpos recogidos por los residentes y confirmó que equipos del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) acudieron a la zona durante la mañana del miércoles.

Testimonios de horror y denuncias de abusos

El activista social Raull Santiago, quien recorrió la favela durante la noche, publicó un video en redes sociales mostrando manchas de sangre y cuerpos sin vida en el bosque que conecta el Complexo do Alemão con el Complexo da Penha. “Todavía no he dormido. Desperté en medio de este caos. Estoy sin palabras. Me da asco”, expresó en una grabación. Horas más tarde, desde la plaza, agregó: “Los gritos, el llanto… siguen llegando cuerpos, acaban de traer más coches porque encontraron a más gente”.

Otros residentes denunciaron que algunos hombres habrían sido ejecutados tras entregarse a las fuerzas de seguridad. “Nunca vi algo igual”, dijo un vecino al medio brasileño.

brasil rio de janeiro comando vermelho Fotografía aérea muestra cuerpos retirados del bosque por la población local. Imagen aérea de los cuerpos trasladados a una plaza en Penha, Río de Janeiro. Foto: Gentileza O Globo.

Más de un centenar de muertos y una comunidad devastada

La Organización Globo y La Nación reportaron que la cifra total de fallecidos supera los 120, incluyendo civiles y presuntos delincuentes. Los enfrentamientos del martes habrían sido parte de una operación masiva contra el Comando Vermelho, considerada por las autoridades como una de las más grandes y peligrosas del siglo en Brasil.

Mientras tanto, los vecinos de Penha aseguran que aún hay cuerpos en la cima de la colina, en zonas donde el acceso sigue siendo limitado por la presencia policial. “El operativo destruyó tantas familias y tantas vidas… y aún no termina”, lamentó una mujer entre los presentes.

Con el correr de las horas, tres coches fúnebres del Cuerpo de Bomberos comenzaron a retirar los cuerpos de la plaza, bajo la mirada de cientos de personas que permanecían expectantes, tratando de comprender la magnitud de la tragedia.