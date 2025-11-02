San Rafael: un joven de 25 años murió tras irrumpir en una vivienda familiar

San Rafael: un hombre de 25 años murió tras descompensarse.

Un hombre, que se encontraba alcoholizado y, aparentemente, bajo efectos de drogas, murió tras irrumpir en una vivienda familiar en el departamento de San Rafael. Según informaron fuentes policiales, el sujeto rompió el vidrio de la casa y fue reducido por los residentes.

El individuo, que presentaba una herida en el brazo tras romper el vidrio de la vivienda, presentaba signos de intoxicación por alcohol y drogas. Tras ser controlado, personal policial lo trasladó al hospital Teodoro J. Schestakow, donde finalmente falleció. El ciudadano fue identificado como Luciano Pardo Gil.

Las primeras informaciones indican que el hombre no presentaba moretones ni lesiones atribuibles a la acción de la familia. Según los expertos, la muerte se relacionaría con el consumo de las sustancias, sin conexión con la intervención de los dueños del hogar.

Por el momento, no se halló delito alguno por parte de la familia y se aplicaría el artículo 34 del Código Penal, que permite reducir a una persona que ingresa ilegalmente a una propiedad en horas nocturnas. Actualmente se toman declaraciones informativas a los propietarios y familiares, quienes ya regresaron a su domicilio tras colaborar con la investigación.