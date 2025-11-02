2 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Contaba con antecedentes

San Rafael: un joven de 25 años murió tras irrumpir en una vivienda familiar

Un hombre bajo los efectos de sustancias ingresó a robar a una vivienda y murió tras sufrir una descompensación. Qué revelan las pericias.

San Rafael: un hombre de 25 años murió tras descompensarse.&nbsp;

San Rafael: un hombre de 25 años murió tras descompensarse. 

Por Sitio Andino Policiales

Un hombre, que se encontraba alcoholizado y, aparentemente, bajo efectos de drogas, murió tras irrumpir en una vivienda familiar en el departamento de San Rafael. Según informaron fuentes policiales, el sujeto rompió el vidrio de la casa y fue reducido por los residentes.

Hecho fatal en San Rafael: ingresó por la fuerza a una casa y murió tras descompensarse

El hecho tuvo lugar alrededor de las 5:25 de la madrugada de este domingo. Allí, el individuo de 25 años ingresó por la fuerza a una vivienda ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen. Rápidamente, uno de los residentes dio aviso al 911 sobre lo ocurrido, mientras que otros miembros de la familia redujeron al joven.

Lee además
San Rafael será representado en la Liga Nacional de Robótica 2025 video
De interés

San Rafael será representado en la Liga Nacional de Robótica 2025
Se registró la caída de granizo en varios distritos del Sur este viernes.
Precipitaciones en el Sur

Cayó granizo en algunas zonas de San Rafael y continúa el alerta por tormentas

El individuo, que presentaba una herida en el brazo tras romper el vidrio de la vivienda, presentaba signos de intoxicación por alcohol y drogas. Tras ser controlado, personal policial lo trasladó al hospital Teodoro J. Schestakow, donde finalmente falleció. El ciudadano fue identificado como Luciano Pardo Gil.

Las primeras informaciones indican que el hombre no presentaba moretones ni lesiones atribuibles a la acción de la familia. Según los expertos, la muerte se relacionaría con el consumo de las sustancias, sin conexión con la intervención de los dueños del hogar.

Por el momento, no se halló delito alguno por parte de la familia y se aplicaría el artículo 34 del Código Penal, que permite reducir a una persona que ingresa ilegalmente a una propiedad en horas nocturnas. Actualmente se toman declaraciones informativas a los propietarios y familiares, quienes ya regresaron a su domicilio tras colaborar con la investigación.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael avanza con las obras en la Sueta: tránsito interrumpido por infraestructura

San Rafael vivirá la 40° Fiesta del Turismo y el Vino con música, gastronomía y bodegas

"Respira San Rafael": un nuevo programa para potenciar el turismo en el sur

La Justicia de San Rafael dictó penas de hasta 33 años a los culpables del homicidio de Luciano Gómez

Valle Grande: un parque para vecinos, turistas y amantes de la naturaleza

San Rafael recibe a más de 50 equipos en un Torneo Nacional de Handball que paraliza la ciudad

Simulacro en estación de servicio: rescataron a un "atrapado" en solo 13 minutos

La K'onga vuelve a San Rafael en la Fiesta del Turismo y el Vino

LO QUE SE LEE AHORA
El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

Las Más Leídas

Dolor en la comunidad educativa del CUC por el fallecimiento de un estudiante este sábado.
Tristeza en la comunidad universitaria

Tres días de duelo en la UNCuyo y suspensión de actividades en el CUC por la tragedia del Parque

La Policía intervino y el agresor depuso su actitud.
Disputa en el Valle de Uco

Tunuyán: fue a cobrar el alquiler, amenazó a los inquilinos con un cuchillo y quedó detenido

El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

San Rafael: un hombre de 25 años murió tras descompensarse. 
Contaba con antecedentes

San Rafael: un joven de 25 años murió tras irrumpir en una vivienda familiar

El Tomba quiere el triunfo.
por los tres puntos

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

Te Puede Interesar

La expo minera mostró que la minería se consolida en la agenda de Mendoza.
balance

Argentina Mining 2025: ¿Mendoza se proyecta como nuevo polo minero en el país?

Por Cecilia Zabala
Homicidio en Las Heras: qué hipótesis descartan los investigadores.
Investigación

Homicidio en Las Heras: se entregó una joven y fue imputada por el hecho

Por Sitio Andino Policiales
El FMI advierte que una dolarización podría limitar el crecimiento argentino
Estrategias

Estados Unidos evalúa promover la dolarización global y Argentina se ubica entre los posibles candidatos

Por Sitio Andino Economía