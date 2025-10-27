Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de San Martín

Quiénes son los nuevos concejales en San Martín tras los resultados de las Elecciones 2025.

En las elecciones del domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en San Martín.

En las elecciones 2025 , además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.

En el caso de San Martín se eligieron legisladores del Segundo Distrito Electoral, y seis de los doce concejales .

El partido La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 49.73% obtiene 4 escaños.

El partido Fuerza Justicialista Mendoza con 23.55% obtiene 2 escaños.

El partido Frente Verde con 10.50% obtiene 0 escaños.

El partido Frente Libertario Demócrata con 5.13% obtiene 0 escaños.

El partido Provincias Unidas + Defendamos Mendoza con 3.41% obtiene 0 escaños.

El partido Frente de Izquierda con 2.88% obtiene 0 escaños.

El Partido de los Jubilados con 2.78% obtiene 0 escaños.

El partido Protectora Fuerza Política con 2.03% obtiene 0 escaños.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de San Martín

El Concejo de San Martín tiene 12 bancas: 5 de CM, 3 del PJ, 2 de Libres del Sur, 2 de LUM.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas de la UCR (la de Mario César Rivero, Jorge Pedro Fontana y María de los Ángeles Ponce), 2 del PJ (Silvina Marisol Agüero y Lorenzo Ravazzani), 1 de Libres del Sur (Carolina Daiana Gizzi).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más: Beatriz Yolanda Morh (UCR-Cambia Mendoza), Juan Aldo Sergio Dubé (UCR-Cambia Mendoza), Leonardo Rubén Vilchez (Partido Justicialista-Unión Por la Patria), Érica Elizabeth Giménez (Libres del Sur), Andrea Paola Sacre (La Unión Mendocina) y Cristian Adrián Milio (La Unión Mendocina).

Así quedó el Concejo Deliberante de San Martín

Quiénes son los nuevos concejales de San Martín

Walter Sar Sar, Agostina Zamarian, Romina Bordallo y Néstor Tussedo por Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Alejandro Ravazzani y Laura Soto por Fuerza Justicialista Mendoza.