5 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Relevamiento

Un intendente mendocino, el mejor valorado en el país

Lidera el ranking nacional que elabora mensualmente la consultora CB, en el cual otro mendocino figura en el top ten. Qué lugar ocupa Cornejo en el listado de gobernadores.

Uno de los intendentes radicales es el mejor valuado por la ciudadanía en todo el país.

Uno de los intendentes radicales es el mejor valuado por la ciudadanía en todo el país.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

La consultora CB Opinión Pública publicó su tradicional "Ranking de gobernadores e intendentes", correspondiente al mes de noviembre de 2025, que tuvo como novedad el liderato de un jefe comunal de Mendoza. Se trata del capitalino Ulpiano Suarez, quien —según el estudio— es el de mayor imagen positiva del país entre sus pares.

Ulpiano Suarez, el intendente mejor valorado de todo el país

El intendente de la Ciudad de Mendoza se ubica en el primer lugar del ranking federal, con un 60,8% de imagen positiva y solo 36,4% de negativa.

Lee además
Ulpiano Suarez expone en el Smart City Expo World Congress.
Barcelona | Smart City Expo

Ulpiano Suarez expone en el evento global más importante sobre ciudades inteligentes
Ciudad de Mendoza: cómo acceder a los descuentos de hasta 30% en tasas municipales.
Alivio fiscal

Descuentos para contribuyentes al día: la Ciudad de Mendoza anunció beneficios para 2026

El estudio, realizado entre el 1 y el 3 de noviembre de 2025 sobre una muestra de 392 casos en la capital, reveló que un 31,8% calificó su imagen como “muy buena” y un 29% como “buena”. Ese resultado posiciona a Suarez como el intendente con mayor valoración positiva del país, en un mes atravesado por el contexto post electoral, donde en ese distrito el oficialismo obtuvo un contundente triunfo, tal como ocurrió en casi toda la provincia.

ranking intendentes noviembre 2025

Desde la Comuna destacaron que el relevamiento “refleja la aprobación ciudadana hacia una administración cercana, moderna y orientada al bienestar de los vecinos”.

“Desde el inicio de su gestión, ha impulsado una agenda de triple impacto, enfocada en el desarrollo urbano sostenible, la innovación y la inclusión social. Bajo su conducción, la capital mendocina se ha transformado en un modelo de gestión eficiente y transparente, con políticas que promueven la inversión, la digitalización de los servicios y la mejora continua de la calidad de vida”, resaltaron desde la Ciudad.

Ulpiano ranking intendentes noviembre 2025

Dentro del top ten de esa nómina aparece otro mendocino: el maipucino Matías Stevanato, quien ocupa el octavo lugar, con un 55,1% de imagen positiva y un 41,5% de negativa.

Stevanato ranking intendentes noviembre 2025

Los intendentes peor calificados del mes son: en último lugar, Pablo Grasso (Río Gallegos) con un 36,2% de imagen positiva, seguido por Walter Cortés (Bariloche) con un 36,7%, y luego Armando Molina (La Rioja Capital) con un 36,9% de aprobación.

Qué lugar ocupa Alfredo Cornejo en el ranking de gobernadores en noviembre de 2025

En cuanto al listado de mandatarios, el mendocino Alfredo Cornejo aparece en “mitad de tabla”, con un 53,5% de imagen positiva, frente a un 42,9% de negativa. El gobernador se ubica en el 13º puesto nacional.

En relación a la medición del mes pasado, el líder radical ascendió casi dos puntos, luego del éxito electoral que tuvo en las urnas en octubre, cuando se puso al frente de la campaña de la alianza que armó con La Libertad Avanza.

Cornejo ranking gobernadores noviembre 2025

Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus co-provincianos fueron Gustavo Valdés (Corrientes), quien lidera con un 61,5% de imagen positiva, seguido por Claudio Poggi (San Luis) con un 60,4%, y en tercer lugar Osvaldo Jaldo (Tucumán) con un 59,8%.

Los gobernadores peor calificados del mes de noviembre de 2025 son: en último lugar, Alberto Weretilneck (Río Negro) con un 43,3% de imagen positiva, seguido por Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires) con un 47,4%, y luego Ricardo Quintela (La Rioja) con un 48,0%.

Temas
Seguí leyendo

Ulpiano Suarez encabezó un encuentro del BID con referentes internacionales

Ulpiano Suarez y el potencial de Mendoza para ser uno de los polos mineros "más relevantes de la región"

Elecciones 2025: Ulpiano Suarez votó y destacó la importancia de consolidar la Democracia

La Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner para recuperar su pensión vitalicia

Playas de secuestro abarrotadas: la decisión de la Justicia sobre miles de vehículos

El mensaje desde Nueva York: se mueve el péndulo político en Estados Unidos

Malargüe ajusta sus cuentas: suspenden eventos y ofrecen propuestas para contener el conflicto con ATE

El Gobierno define un diciembre legislativo: Presupuesto 2026 y reformas en la mira del Congreso

LO QUE SE LEE AHORA
Causa YPF: la nueva mala noticia de la jueza Loretta Preska para la Argentina.
Justicia internacional

Causa YPF: la nueva mala noticia de la jueza Loretta Preska para la Argentina

Las Más Leídas

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial video
Investigación en marcha

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial

Ingreso a  la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio.
Ciclo Lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio

El accidente vial dejó heridos. 
susto

Grave accidente vial en el oeste de la Ciudad de Mendoza

Parte de los estupefacientes incautados en los allanamientos.   
cuatro detenidos

Siete allanamientos en Godoy Cruz para desbaratar una banda narco

Te Puede Interesar

La Corte de Mendoza acelera el “descongestionamiento” de playas judiciales.
medida urgente

Playas de secuestro abarrotadas: la decisión de la Justicia sobre miles de vehículos

Por Cecilia Zabala
La Lepra busca el milagro.
Cueste lo que cueste

En vivo: con el gol de Arce, la Lepra vence a Argentinos en la final de la Copa Argentina

Por Sitio Andino Deportes
En los próximos días se incorporarán más pruebas
La decisión de la Justicia

Otorgan prisión domiciliaria a la mujer de 82 años que causó el fatal accidente en el Parque San Martín

Por Carla Canizzaro