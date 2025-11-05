Un intendente mendocino, el mejor valorado en el país

Uno de los intendentes radicales es el mejor valuado por la ciudadanía en todo el país.

La consultora CB Opinión Pública publicó su tradicional "Ranking de gobernadores e intendentes" , correspondiente al mes de noviembre de 2025 , que tuvo como novedad el liderato de un jefe comunal de Mendoza. Se trata del capitalino Ulpiano Suarez , quien —según el estudio— es el de mayor imagen positiva del país entre sus pares .

El intendente de la Ciudad de Mendoza se ubica en el primer lugar del ranking federal, con un 60,8% de imagen positiva y solo 36,4% de negativa .

El estudio, realizado entre el 1 y el 3 de noviembre de 2025 sobre una muestra de 392 casos en la capital, reveló que un 31,8% calificó su imagen como “muy buena” y un 29% como “buena” . Ese resultado posiciona a Suarez como el intendente con mayor valoración positiva del país , en un mes atravesado por el contexto post electoral , donde en ese distrito el oficialismo obtuvo un contundente triunfo, tal como ocurrió en casi toda la provincia.

Desde la Comuna destacaron que el relevamiento “refleja la aprobación ciudadana hacia una administración cercana, moderna y orientada al bienestar de los vecinos ”.

“Desde el inicio de su gestión, ha impulsado una agenda de triple impacto, enfocada en el desarrollo urbano sostenible, la innovación y la inclusión social. Bajo su conducción, la capital mendocina se ha transformado en un modelo de gestión eficiente y transparente, con políticas que promueven la inversión, la digitalización de los servicios y la mejora continua de la calidad de vida”, resaltaron desde la Ciudad.

Ulpiano ranking intendentes noviembre 2025

Dentro del top ten de esa nómina aparece otro mendocino: el maipucino Matías Stevanato, quien ocupa el octavo lugar, con un 55,1% de imagen positiva y un 41,5% de negativa.

Stevanato ranking intendentes noviembre 2025

Los intendentes peor calificados del mes son: en último lugar, Pablo Grasso (Río Gallegos) con un 36,2% de imagen positiva, seguido por Walter Cortés (Bariloche) con un 36,7%, y luego Armando Molina (La Rioja Capital) con un 36,9% de aprobación.

Qué lugar ocupa Alfredo Cornejo en el ranking de gobernadores en noviembre de 2025

En cuanto al listado de mandatarios, el mendocino Alfredo Cornejo aparece en “mitad de tabla”, con un 53,5% de imagen positiva, frente a un 42,9% de negativa. El gobernador se ubica en el 13º puesto nacional.

En relación a la medición del mes pasado, el líder radical ascendió casi dos puntos, luego del éxito electoral que tuvo en las urnas en octubre, cuando se puso al frente de la campaña de la alianza que armó con La Libertad Avanza.

Cornejo ranking gobernadores noviembre 2025

Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus co-provincianos fueron Gustavo Valdés (Corrientes), quien lidera con un 61,5% de imagen positiva, seguido por Claudio Poggi (San Luis) con un 60,4%, y en tercer lugar Osvaldo Jaldo (Tucumán) con un 59,8%.

Los gobernadores peor calificados del mes de noviembre de 2025 son: en último lugar, Alberto Weretilneck (Río Negro) con un 43,3% de imagen positiva, seguido por Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires) con un 47,4%, y luego Ricardo Quintela (La Rioja) con un 48,0%.