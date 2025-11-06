Unidad y mayor confrontación: las voces mendocinas tras la renovación de la CGT nacional

Tras la elección del nuevo triunvirato que encabezará la Confederación General del Trabajo (CGT) hasta 2029 , referentes sindicales de Mendoza destacaron el consenso alcanzado en el Congreso realizado en Buenos Aires, aunque también reclamaron una agenda más activa frente a las políticas del Gobierno nacional .

El miércoles, la central obrera definió una conducción tripartita integrada por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) , en una jornada marcada por negociaciones internas y la salida (que no fue “tan salida”, sino un símbolo de descontento) de la UTA , que decidió no acompañar la nueva estructura.

Hubo acuerdo Nuevo triunvirato en la CGT: quiénes son los tres sindicalistas que liderarán la central obrera hasta 2029

Luis Márquez , titular de la UOM Mendoza y uno de los dos conductores —junto a Ricardo Letard (Camioneros)— de la CGT local , valoró la renovación de autoridades y el “respeto y responsabilidad” mostrados durante el congreso nacional.

“Celebro este nuevo Consejo Directivo. Se ha elegido nuevamente un triunvirato y lo acompañamos con esperanza de que se defiendan los derechos de los trabajadores” , expresó Márquez en diálogo con Sitio Andino.

El dirigente metalúrgico reconoció que hubiera preferido una conducción unipersonal, pero sostuvo que respeta la decisión orgánica de la CGT. “Personalmente me hubiese gustado un solo secretario general, es más viable y orgánico. Pero respeto la elección y seguiré respondiendo al triunvirato”, indicó.

Luis Márquez CGT Mendoza Luis Márquez, titular de la CGT Mendoza, respaldó al nuevo triunvirato que conducirá la central a nivel nacional. Foto: Archivo Medios Andinos

Márquez advirtió además sobre el difícil contexto que atraviesan los trabajadores frente al programa económico del Gobierno de Milei. “Cada día nos sacan más derechos. Esperemos que esta nueva CGT tenga fortaleza de lucha y esté a la altura de las circunstancias”, sostuvo.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Bancaria Mendoza, Sergio Giménez, consideró “satisfactorio” que se haya alcanzado una síntesis entre los distintos sectores de la CGT, aunque reconoció que su gremio prefería un secretario único.

“Nosotros éramos de los que suscribíamos a un secretario general único, pero acompañamos la decisión del triunvirato. Lo importante ahora es construir unidad”, señaló el dirigente bancario. En ese sentido, remarcó que la prioridad debe ser mantener la cohesión interna del movimiento obrero.

sergio giménez la bancaria Sergio Giménez (centro) también respaldó a la nueva conducción y pidió diagramar una agenda propia. Foto: Yemel Fil

Sin embargo, Giménez subrayó que la CGT debe recuperar una agenda política propia para enfrentar el rumbo económico de la administración mileísta. “La central no puede limitarse a discutir lo salarial. Tiene que tener un programa que enfrente la regresión laboral que pretenden hacer y que incluya temas como salud pública, jubilación, educación, banca pública e industria”, apuntó.

El gremialista pidió además que la nueva conducción adopte una actitud “refractaria y confrontativa” con el Ejecutivo federal. “Si te dicen que el plan económico está escrito en piedra, no hay margen para el diálogo. La confrontación no necesariamente debe ser con un paro general, pero sí con presencia en la calle, con acciones que generen conciencia en los trabajadores, registrados o no”, señaló.