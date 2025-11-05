5 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Institucionalidad

Malargüe ajusta sus cuentas: suspenden eventos y ofrecen propuestas para contener el conflicto con ATE

El Ejecutivo dispuso medidas de ahorro ante la fuerte baja de ingresos municipales en Malargüe. Antes del paro anunciado por ATE, se dictó conciliación obligatoria.

Municipalidad de Malargüe.

Municipalidad de Malargüe.

Foto: Prensa Municipalidad de Malargüe
 Por Claudio Altamirano

En medio del conflicto laboral entre los empleados municipales de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) Malargüe y el Ejecutivo comunal, se conoció en los últimos días que se dispusieron nuevas medidas y ofrecimientos salariales, además de dictarse la conciliación obligatoria. El gremio había anunciado un paro por tiempo indeterminado a partir de la medianoche de este jueves.

Rodrigo Hidalgo, presidente del Concejo Deliberante de Malargüe y actualmente a cargo de la intendencia, explicó a SITIO ANDINO las acciones que tomó el Ejecutivo “debido a la mala situación económica que atraviesa el país y la provincia, de la cual el municipio no es ajeno”.

Lee además
Convocatoria a audiencia pública: proyecto Don Luis
EDICTO

Convocatoria a audiencia pública: proyecto "Don Luis"
Cobre San Romeleo es un proyecto de minería metalífera de pequeña escala, en Malargüe.
minería

Convocan a audiencia pública por un nuevo proyecto de cobre en Malargüe: "San Romeleo"
Embed - MALARGÜE: MEDIDAS Y AJUSTES ECONÓMICOS

Disposiciones en la Municipalidad de Malargüe

El funcionario recordó que la semana pasada los trabajadores municipales nucleados en ATE llevaron adelante tres días de paro, al que calificó como “un reclamo legítimo”. No obstante, remarcó que “debemos hacer un esfuerzo entre todos”, lo que implicará “ajustes en las cuentas y finanzas municipales, además de la suspensión de algunos eventos, entre ellos la Fiesta del Empleado Municipal”, aunque aclaró que esa celebración “no representaba un gasto significativo”.

Ante los cuestionamientos surgidos durante el conflicto por la actuación de La Delio Valdez para el Aniversario de Malargüe, Hidalgo aclaró que la presentación “se financia con fondos provinciales”, por lo que “no afecta a las arcas municipales”.

Propuestas salariales

Consultado sobre los nuevos ofrecimientos al personal, Hidalgo indicó que “los canales de diálogo están abiertos” y que el Ejecutivo presentó una propuesta “realizada con mucho esfuerzo”, que implicaría “un desembolso de 310 millones de pesos mensuales”.

El presidente del Concejo Deliberante advirtió además que esta propuesta se realiza en un contexto de fuerte caída de los ingresos municipales: “Los recursos que ingresan han descendido en unos 7.700 millones de pesos anuales”.

“Sabemos que no es la solución real que necesitan los trabajadores, pero es lo que tenemos a nuestro alcance”, sostuvo. En ese sentido, detalló que la oferta incluye un incremento en el bono que ya perciben los empleados, llevándolo a $150.000 para las categorías más bajas hasta la 8, y $80.000 para la categoría 9, entre otros ítems. La propuesta fue presentada este miércoles ante la Subsecretaría de Trabajo.

Novedades de ATE Malargüe

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Malargüe informó esta tarde que “a la hora 13 fuimos notificados de la conciliación obligatoria, que usa hoy la patronal para suspender la medida”, según señaló el secretario general, Benito Martínez.

Desde el gremio aclararon que “la medida no se levanta, se suspende”, y precisaron que la próxima audiencia en la Subsecretaría de Trabajo fue fijada para el 19 de noviembre, con la participación de los representantes paritarios.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 5 de noviembre

Tensión en Malargüe por enfrentamiento entre grupos de la UOCRA

Conmoción en Malargüe: un hombre fue detenido por abusar de su hermana con discapacidad

Avanza el proceso de exploración de sales de litio en San Rafael y Malargüe

De chatarra a reciclaje avanza en Malargüe la descontaminación de su playa de secuestros

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 4 de noviembre

El INTA inauguró su nueva sede en Malargüe tras cuatro décadas de espera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 3 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
escandalo en general alvear: policias habrian cargado cervezas a un movil, tras un accidente vial video
Investigación en marcha

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial

Las Más Leídas

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Ingreso a  la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio.
Ciclo Lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial video
Investigación en marcha

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial

El accidente vial dejó heridos. 
susto

Grave accidente vial en el oeste de la Ciudad de Mendoza

Parte de los estupefacientes incautados en los allanamientos.   
cuatro detenidos

Siete allanamientos en Godoy Cruz para desbaratar una banda narco

Te Puede Interesar

La Corte de Mendoza acelera el “descongestionamiento” de playas judiciales.
medida urgente

Playas de secuestro abarrotadas: la decisión de la Justicia sobre miles de vehículos

Por Cecilia Zabala
La Lepra busca el milagro.
Cueste lo que cueste

En vivo: con el gol de Arce, la Lepra vence a Argentinos en la final de la Copa Argentina

Por Sitio Andino Deportes
En los próximos días se incorporarán más pruebas
La decisión de la Justicia

Otorgan prisión domiciliaria a la mujer de 82 años que causó el fatal accidente en el Parque San Martín

Por Carla Canizzaro