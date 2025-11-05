Malargüe ajusta sus cuentas: suspenden eventos y ofrecen propuestas para contener el conflicto con ATE

En medio del conflicto laboral entre los empleados municipales de ATE ( Asociación Trabajadores del Estado ) Malargüe y el Ejecutivo comunal, se conoció en los últimos días que se dispusieron nuevas medidas y ofrecimientos salariales, además de dictarse la conciliación obligatoria . El gremio había anunciado un paro por tiempo indeterminado a partir de la medianoche de este jueves.

Rodrigo Hidalgo, presidente del Concejo Deliberante de Malargüe y actualmente a cargo de la intendencia, explicó a SITIO ANDINO las acciones que tomó el Ejecutivo “debido a la mala situación económica que atraviesa el país y la provincia, de la cual el municipio no es ajeno” .

El funcionario recordó que la semana pasada los trabajadores municipales nucleados en ATE llevaron adelante tres días de paro, al que calificó como “un reclamo legítimo” . No obstante, remarcó que “debemos hacer un esfuerzo entre todos”, lo que implicará “ajustes en las cuentas y finanzas municipales, además de la suspensión de algunos eventos, entre ellos la Fiesta del Empleado Municipal” , aunque aclaró que esa celebración “no representaba un gasto significativo”.

Ante los cuestionamientos surgidos durante el conflicto por la actuación de La Delio Valdez para el Aniversario de Malargüe, Hidalgo aclaró que la presentación “se financia con fondos provinciales”, por lo que “no afecta a las arcas municipales” .

Propuestas salariales

Consultado sobre los nuevos ofrecimientos al personal, Hidalgo indicó que “los canales de diálogo están abiertos” y que el Ejecutivo presentó una propuesta “realizada con mucho esfuerzo”, que implicaría “un desembolso de 310 millones de pesos mensuales”.

El presidente del Concejo Deliberante advirtió además que esta propuesta se realiza en un contexto de fuerte caída de los ingresos municipales: “Los recursos que ingresan han descendido en unos 7.700 millones de pesos anuales”.

“Sabemos que no es la solución real que necesitan los trabajadores, pero es lo que tenemos a nuestro alcance”, sostuvo. En ese sentido, detalló que la oferta incluye un incremento en el bono que ya perciben los empleados, llevándolo a $150.000 para las categorías más bajas hasta la 8, y $80.000 para la categoría 9, entre otros ítems. La propuesta fue presentada este miércoles ante la Subsecretaría de Trabajo.

Novedades de ATE Malargüe

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Malargüe informó esta tarde que “a la hora 13 fuimos notificados de la conciliación obligatoria, que usa hoy la patronal para suspender la medida”, según señaló el secretario general, Benito Martínez.

Desde el gremio aclararon que “la medida no se levanta, se suspende”, y precisaron que la próxima audiencia en la Subsecretaría de Trabajo fue fijada para el 19 de noviembre, con la participación de los representantes paritarios.