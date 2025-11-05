5 de noviembre de 2025
Hubo acuerdo

Nuevo triunvirato en la CGT: quiénes son los tres sindicalistas que liderarán la central obrera hasta 2029

La central obrera eligió a dirigentes "moyanistas" y de "los gordos" como nuevas autoridades, en medio de tensiones con la UTA y el sector de Barrionuevo.

El nuevo triunviro, de raíz moyanista.

Por Sitio Andino Política

La Confederación General del Trabajo (CGT) eligió este miércoles un nuevo triunvirato de mando integrado por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). La decisión se tomó en el Congreso de Congresales realizado en el estadio de Obras Sanitarias, en una jornada marcada por las negociaciones internas y la salida de uno de los gremios más fuertes del transporte.

Nueva conducción en la CGT: tensiones y salida de la UTA

Antes de la proclamación, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió romper con la CGT por su desacuerdo con la incorporación de Jerónimo. El rechazo se debe a su pasado cercano a Pablo Moyano, a quien acusan de haber impulsado en 2019 una toma del edificio del sindicato de colectiveros.

Pese a ese quiebre, el resto del arco gremial avaló la continuidad del esquema tripartito, con apoyo de los principales dirigentes del sindicalismo tradicional. Participaron 145 gremios sobre 200 y votaron 1.830 de los 2.130 congresales habilitados, según informó la central obrera.

La CGT votó hoy al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros)
La CGT tiene nuevas autoridades hasta 2029.

Un triunvirato de raíz moyanista: quiénes son los nuevos conductores de la CGT

Los tres dirigentes elegidos tienen vínculos con el moyanismo, aunque provienen de distintos espacios dentro del sindicalismo. La fórmula fue pensada como una salida de equilibrio entre los sectores enfrentados y servirá, según adelantaron, para negociar con el Gobierno de Javier Milei los lineamientos de la futura reforma laboral.

Quién es Jorge Sola

Jorge Sola, de 59 años, es abogado, profesor y secretario general del Sindicato del Seguro desde 2016. De origen santafesino, se formó políticamente dentro del moyanismo, aunque con el tiempo tejió alianzas con “los Gordos” y los “independientes”. Fue secretario de Prensa de la CGT y es considerado uno de los cuadros más técnicos de la central.

Impulsó la inclusión del teletrabajo en su convenio colectivo y creó una fundación de Inteligencia Artificial junto a la UBA, con el objetivo de modernizar la formación sindical. Promete darle a la CGT una mirada más federal, lejos del “AMBAcentrismo” que suele marcar el pulso gremial.

Quién es Cristian Jerónimo

A los 41 años, Cristian Jerónimo se convirtió en el dirigente más joven del triunvirato. Es titular del Sindicato del Vidrio y surgió de la Juventud Sindical que lideró Facundo Moyano. Aunque se formó bajo el ala de los camioneros, en los últimos años cultivó un perfil más dialoguista y tejió lazos con Gerardo Martínez (UOCRA), quien fue su principal impulsor para llegar a la cúpula de la CGT.

Jerónimo tiene 16.000 afiliados y mantiene diálogo con organismos internacionales a partir de su participación en reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Quién es Octavio Argüello

El tercero del triunvirato es Octavio Argüello, de 63 años, hombre de confianza de Hugo Moyano y dirigente del Sindicato de Camioneros. El año pasado reemplazó a Pablo Moyano en la conducción de la CGT y fue clave para evitar la salida del gremio de camioneros de la central obrera.

Argüello integrará la conducción hasta 2029 y ya anticipó que uno de los primeros desafíos será la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Su trayectoria gremial comenzó en 1984 en una empresa de recolección en San Martín, y desde entonces se mantuvo en el círculo más cercano del líder camionero.

La CGT votó hoy al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros) 05-11-25
El congreso cegetista defini&oacute; a las nuevas autoridades hasta 2029.

Reacomodamientos internos en la CGT

Con la definición del nuevo Consejo Directivo, los sectores barrionuevistas quedaron afuera del armado principal, aunque algunos referentes, como Luis Barrionuevo y Omar Maturano, conservarán sus lugares. Otros gremios kirchneristas, como UOM, Bancarios y SMATA, aceptaron participar pero cederán los cargos a segundas líneas para expresar su disconformidad con lo que consideran decisiones “inconsultas”.

En la nueva estructura se mantienen figuras de peso como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), entre otros.

Fuentes: con información de Infobae y La Nación

