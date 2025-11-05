5 de noviembre de 2025
{}
El mensaje desde Nueva York: se mueve el péndulo político en Estados Unidos

La derrota de Donald Trump en Nueva York marcan un giro político en Estados Unidos ¿Qué implica este cambio para el futuro del país y la región?

image
Por Marcelo López Álvarez

En una sola noche, Donald Trump encajó una doble derrota de alto impacto. Perdió Nueva York, la ciudad donde construyó su marca de magnate y su relación de éxito; y lo hizo frente a Zohran Mamdani, quien se convirtió en el primer alcalde musulmán de la historia de la ciudad, el más joven y el primer inmigrante en décadas.

Su triunfo, con más del 50% de los votos, reconfigura el mapa de poder en la capital financiera del mundo y asoma como la primera gran figura de izquierda que emerge durante la segunda presidencia de Trump y abre una serie de interrogantes acerca de si comienza una nueva era y la tortilla del avance global de la derecha no comienza a darse vuelta.

Desgaste nacional y encuestas adversas

El revés neoyorquino con Mamdani y sus revolucionarias propuestas para el capitalismo americano con más del 50 por ciento de los votos , se produjeron en un marco nacional adverso para el presidente . Su popularidad lleva semanas en descenso y, según la mayoría de las encuestas , ha tocado un nuevo piso . El promedio de RealClearPolitics sitúa su aprobación en 43,4% frente a una desaprobación de 54,4% , la brecha más amplia desde su retorno a la Casa Blanca . Más aún: mediciones recientes de la empresa CNN/SSRS publicadas el lunes registran un 37% de aprobación y un 63% de rechazo , niveles comparables a los peores momentos de su primer mandato . La percepción del rumbo del país también se empina hacia el pesimismo : el 68% de los estadounidenses considera que la situación marcha “bastante o muy mal”.

Las elecciones de año impar -sin presidencia ni Congreso en juego- operaron como un termómetro político. En Nueva Jersey, Virginia, California y la propia ciudad de Nueva York, el mapa se tiñó de azul con una celeridad que sorprendió incluso a los sectores más prudentes del Partido Demócrata

En Virginia , Abigail Spanberger hizo historia al convertirse en la primera mujer gobernadora con una victoria clara sobre Jason Miyares . En Nueva Jersey, Mikie Sherrill sucedió al demócrata Phil Murphy con un margen holgado. En California, avanzaron reformas de redistribución distrital, y en Pensilvania se consolidó la mayoría liberal en la Corte Suprema estatal. Fue, en suma, una noche de señales consistentes a favor de los demócratas en distintos niveles de la administración pública.

El ascenso de Zohran Mamdani y su agenda

El epicentro simbólico , sin embargo, estuvo en Nueva York. Zohran Mamdani, nacido en Kampala (Uganda) en 1991 e hijo de padres indios , llegó a la ciudad a los siete años y se formó políticamente en el activismo comunitario por la vivienda y el transporte Elegido asambleísta por Queens en 2021 , construyó desde entonces una base progresista que catapultó su candidatura.

Su programa rompe con los moldes tradicionales del establecimiento local: transporte público gratuito , congelamiento de alquileres, aumento de impuestos a los millonarios, creación de supermercados públicos administrados por la ciudad y cuidado infantil gratuito para menores de cinco años . En campaña fue blanco de ataques directos de Trump , que lo tildó de “ comunista ” y, en una maniobra inusual , expresó su apoyo a un demócrata moderado, Andrew Cuomo, como dique de contención . Incluso llegó a amenazar con retirar fondos federales a la ciudad si Mamdani triunfaba.

image
Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York que hizo morder el polvo a Donald Trump en su propia ciudad.

Mensaje al presidente y lectura del mandato

La respuesta del nuevo alcalde llegó en su discurso de victoria , con una frase dirigida al presidente : "Donald Trump, sé que estás mirando. Tengo cuatro palabras para vos: Sube el volumen ". La contundencia del resultado fue leída como un mandato . En el corazón del capitalismo global , la mayoría optó por un alcalde de izquierda dispuesto a colocar la desigualdad urbana en el centro de la agenda .

Nacido por fuera del círculo político tradicional a partir de redes sociales y viralización de material Mamdani , realizó spots en español , defiende a los inmigrantes y Palestina (en la ciudad que tiene más habitantes judíos del mundo), propone supermercados municipales , el congelamiento del alquiler en barrios trabajadores , transporte gratuito y guarderías comunitarias gratuitas para madres trabajadoras . Una agenda tan alejada como de la de Trump y la derecha como Neptuno de la Tierra .

El desenlace interpela a la dirigencia demócrata de cara a 2026 : ¿apostar por una moderación pragmática o profundizar un viraje progresista y confrontativo que, al menos en las grandes urbes , muestra capacidad de movilización y de victoria ?

Economía, opinión pública y poder presidencial

El deterioro del clima de opinión hacia Trump excede lo electoral . La economía y el costo de vida se consolidan como la principal preocupación para el 47% de los consultados, mientras que el 26% menciona el estado de la democracia . Solo el 27% cree que las políticas de la Casa Blanca han mejorado la economía ; El 61% opina lo contrario . En el plano internacional , apenas el 32% juzga que la posición global de Estados Unidos ha mejorado , frente a un 56% que la considera dañada . Además, seis de cada diez encuestados sostienen que el presidente se ha extralimitado en el uso de sus poderes.

Con las legislativas de medio término en el horizonte , el 41% declara que votaría para expresar oposición a Trump , frente a un 21% que lo haría en apoyo. Si Nueva York fue el escenario , la noche azul sugiere un veredicto preliminar: el péndulo político se mueve , y lo hace con una intensidad que vuelve a colocar a las ciudades -ya sus nuevas voces- en el centro de la política estadounidense.

Implicancias globales y preguntas para Argentina

Pero el azul del que se tiñó la noche del martes también abre interrogantes globales que tocan bien de cerca a la Argentina. Qué puede pasar si las derrotas de este martes se replicarán el 3 de noviembre de 2026 cuando se pondrán en disputa las 435 bancas de la Cámara de Representantes , 35 de los 100 pupitres del Senado y se elegirán gobernadores en 39 estados y territorios .

¿Podrá Trump en 12 meses revertir la imagen que viene en picada y con ello recuperar la fortaleza electoral?

El interrogante está abierto y las incidencias que puede tener en la economía y política de nuestro país tienen una magnitud absolutamente desusada para la vida institucional argentina .

