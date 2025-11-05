Trump lo odia y Nueva York lo eligió: Zohran Mamdani, el nuevo alcalde socialista

Nueva York vivió unas elecciones que marcaron un antes y un después en la política estadounidense. Con un triunfo sorpresivo, Zohran Mamdani, un socialista democrático de origen ugandés, se consagró como el nuevo alcalde de la ciudad más emblemática del país. Su victoria no sólo desafía el status quo, sino que también reconfigura el mapa político del progresismo norteamericano.

A sus 34 años, Mamdani se convierte en el primer alcalde musulmán y surasiático de Nueva York, un hecho sin precedentes en la historia de la ciudad. Su campaña, centrada en la vivienda asequible, el transporte gratuito y la justicia social , sedujo a votantes jóvenes, mujeres y minorías que reclaman un liderazgo diferente. Respaldado por figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, el flamante alcalde representa la renovación que muchos demócratas esperaban.

Pero su victoria no fue sencilla. Derrotó al exgobernador Andrew Cuomo , un político experimentado con amplio apoyo entre las élites. La contienda se convirtió en un símbolo de la lucha entre el establishment del Partido Demócrata y su ala más progresista.

Durante la campaña, Mamdani enfrentó críticas feroces. Fue acusado de inexperiencia y hasta de antisemitismo por sus posturas sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Sin embargo, respondió con serenidad y orgullo , reivindicando sus raíces musulmanas y denunciando la islamofobia estructural en Estados Unidos. Su discurso final, desde un centro cultural del Bronx, se viralizó al declarar: “Ser musulmán en Nueva York es esperar la indignidad, pero la indignidad no nos define”.

El candidato demócrata Zohran Mamdani fue elegido hoy, miércoles 5 de noviembre, alcalde de la ciudad de Nueva York con más del 50% de los votos. De esta forma venció al exgobernador demócrata del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, quien obtuvo un poco más del 41% de los votos. Cabe destacar que Cuomo se presentó como independiente tras perder las primarias del partido en junio. Por su parte, el republicano Curtis Sliwa, que no contó con el apoyo de Donald Trump, apenas superó el 7% de los votos.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York 2025 (1) Nuevo alcalde de Nueva York: Zohran Mamdani

La victoria de Mamdani era ampliamente esperada, sobre todo debido a la debilidad de la candidatura republicana, pero también a la clara preferencia de los habitantes de la ciudad por el Partido Demócrata. Kamala Harris había obtenido más del 68% de los votos en Nueva York el año pasado, una cifra muy alta que, sin embargo, estaba por debajo de los resultados anteriores de los candidatos demócratas a las elecciones presidenciales.

Un programa que interpela al poder

Mamdani promete cambiar la lógica económica de Nueva York, una de las ciudades más desiguales del mundo. Entre sus propuestas destacan:

Congelar el alquiler de viviendas reguladas.

Hacer gratuito el servicio de transporte público.

Ampliar el cuidado infantil universal.

Financiar estas medidas aumentando los impuestos a los más ricos.

Aunque sus ideas generan resistencia entre los sectores empresariales, su visión de una ciudad más justa y accesible ha despertado entusiasmo global.