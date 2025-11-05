5 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Política internacional

Trump lo odia y Nueva York lo eligió: Zohran Mamdani, el nuevo alcalde socialista

En unas elecciones históricas, Nueva York apuesta por un cambio radical. Zohran Mamdani, socialista y musulmán. Sus promesas y las repercusiones.

Trump lo odia y Nueva York lo eligió: Zohran Mamdani, el nuevo alcalde socialista

Trump lo odia y Nueva York lo eligió: Zohran Mamdani, el nuevo alcalde socialista

 Por Analía Martín

Nueva York vivió unas elecciones que marcaron un antes y un después en la política estadounidense. Con un triunfo sorpresivo, Zohran Mamdani, un socialista democrático de origen ugandés, se consagró como el nuevo alcalde de la ciudad más emblemática del país. Su victoria no sólo desafía el status quo, sino que también reconfigura el mapa político del progresismo norteamericano.

Un nuevo rostro para la política de Nueva York

A sus 34 años, Mamdani se convierte en el primer alcalde musulmán y surasiático de Nueva York, un hecho sin precedentes en la historia de la ciudad. Su campaña, centrada en la vivienda asequible, el transporte gratuito y la justicia social, sedujo a votantes jóvenes, mujeres y minorías que reclaman un liderazgo diferente. Respaldado por figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, el flamante alcalde representa la renovación que muchos demócratas esperaban.

Lee además
Ataque con cuchillo en Londres.
Violencia en transporte público británico

Ataque con cuchillo en un tren a Londres deja varios heridos graves
La violencia en Río de Janeiro expone el fracaso estructural de la seguridad en Brasil
Narcotráfico en Brasil

La violencia en Río de Janeiro expone el fracaso estructural de la seguridad en Brasil

Pero su victoria no fue sencilla. Derrotó al exgobernador Andrew Cuomo, un político experimentado con amplio apoyo entre las élites. La contienda se convirtió en un símbolo de la lucha entre el establishment del Partido Demócrata y su ala más progresista.

Embed

Elecciones cargadas de tensiones y simbolismos

Durante la campaña, Mamdani enfrentó críticas feroces. Fue acusado de inexperiencia y hasta de antisemitismo por sus posturas sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Sin embargo, respondió con serenidad y orgullo, reivindicando sus raíces musulmanas y denunciando la islamofobia estructural en Estados Unidos. Su discurso final, desde un centro cultural del Bronx, se viralizó al declarar: “Ser musulmán en Nueva York es esperar la indignidad, pero la indignidad no nos define”.

El candidato demócrata Zohran Mamdani fue elegido hoy, miércoles 5 de noviembre, alcalde de la ciudad de Nueva York con más del 50% de los votos. De esta forma venció al exgobernador demócrata del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, quien obtuvo un poco más del 41% de los votos. Cabe destacar que Cuomo se presentó como independiente tras perder las primarias del partido en junio. Por su parte, el republicano Curtis Sliwa, que no contó con el apoyo de Donald Trump, apenas superó el 7% de los votos.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York 2025 (1)
Nuevo alcalde de Nueva York: Zohran Mamdani

Nuevo alcalde de Nueva York: Zohran Mamdani

La victoria de Mamdani era ampliamente esperada, sobre todo debido a la debilidad de la candidatura republicana, pero también a la clara preferencia de los habitantes de la ciudad por el Partido Demócrata. Kamala Harris había obtenido más del 68% de los votos en Nueva York el año pasado, una cifra muy alta que, sin embargo, estaba por debajo de los resultados anteriores de los candidatos demócratas a las elecciones presidenciales.

Un programa que interpela al poder

Mamdani promete cambiar la lógica económica de Nueva York, una de las ciudades más desiguales del mundo. Entre sus propuestas destacan:

  • Congelar el alquiler de viviendas reguladas.
  • Hacer gratuito el servicio de transporte público.
  • Ampliar el cuidado infantil universal.
  • Financiar estas medidas aumentando los impuestos a los más ricos.

Aunque sus ideas generan resistencia entre los sectores empresariales, su visión de una ciudad más justa y accesible ha despertado entusiasmo global.

Temas
Seguí leyendo

Horror en Río de Janeiro: vecinos apilan decenas de cadáveres tras el operativo contra el narcotráfico

Río de Janeiro en guerra contra el narcotráfico desplega gran operativo contra el Comando Vermelho

"La tormenta del siglo": Jamaica bajo alerta máxima por el ciclón Melissa

Las Más Leídas

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza.
Atención conductores

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza

Por qué piden cambios a la Boleta Única.
elecciones 2025

Los datos que encendieron las alarmas y por los que ahora piden cambios a la Boleta Única

Unidad Fiscal Malargüe.
Que fue mamá luego de los ataques del chacal

Conmoción en Malargüe: un hombre fue detenido por abusar de su hermana con discapacidad

El accidente vial dejó heridos. 
susto

Grave accidente vial en el oeste de la Ciudad de Mendoza

Sitio Andino obtuvo la declaración de la ignota legisladora electa por LLA.
Primeras declaraciones públicas

Esta es la voz de Julieta Metral Asensio: la "enigmática" diputada mendocina que hoy se reunió con Karina

Te Puede Interesar

Los proyectos de minería del Gobierno inician su recorrido legislativo.
Debate en la Casa de las Leyes

Los proyectos de minería del Gobierno inician esta semana su recorrido legislativo: cómo será el tratamiento

Por Florencia Martinez del Rio
Ingreso a  la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio.
Ciclo Lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio

Por Natalia Mantineo
Parte de los estupefacientes incautados en los allanamientos.   
cuatro detenidos

Siete allanamientos en Godoy Cruz para desbaratar una banda narco

Por Pablo Segura