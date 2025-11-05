5 de noviembre de 2025
{}
Del 10 hasta el 31 de diciembre

El Gobierno define un diciembre legislativo: Presupuesto 2026 y reformas en la mira del Congreso

El oficialismo buscará aprobar el Presupuesto 2026 antes de fin de año, mientras negocia con mandatarios provinciales y sectores dialoguistas los votos necesarios para garantizar su sanción.

Foto: NA

La convocatoria se formalizará en los próximos días, pero el oficialismo ya avanza en negociaciones, congobernadores y bloques dialoguistas para reunir los votos necesarios para sancionar el Presupuesto en Diputados entre el 11 y el 13 de diciembre.

La discusión del Presupuesto demandará la actividad de diciembre, por lo que se estimaba que las reformas laboral y tributaria se debatirán en una segunda convocatoria a extraordinarias que se realizará a mediados de enero y durante febrero, señalaron fuentes parlamentarias.

El oficialismo consiguió ayer el despacho de mayoría en la Comisión de Presupuesto gracias al doble voto del presidente de ese cuerpo, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, aunque siempre tuvo como meta tratar la ley de gastos y recursos para 2026 con la nueva composición del cuerpo, donde pasará a tener junto a bloques aliados la primera minoría del recinto.

Cuando emplazaron al oficialismo, los bloques opositores aspiraban a votar el Presupuesto en las sesiones ordinarias, pero el resultado electoral cambió los planes y, si bien no pierden las esperanzas de conseguir tener el número para sesionar, hoy no tenían garantizado los 129 diputados para abrir el debate.

La decisión de dilatar los tiempos le permite al Gobierno avanzar en las negociaciones con los gobernadores para incluir algunos cambios en la propuesta oficial y garantizar así los votos para aprobar el Presupuesto antes de fines de diciembre.

Esas conversaciones serán encaradas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el designado ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la comisión de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Eduardo ‘Lule’ Menem.

Desde diciembre, La Libertad Avanza (LLA) tendrá entre propios y aliados 115 diputados y podrá sumar el respaldo de siete legisladores de Innovación Federal; dos de Producción y Trabajo y uno de Libertad y Futuro, con lo cual solo necesitará del aval de tres legisladores más.

Pero avanzar con rapidez con el Presupuesto en sesiones extraordinarias debe conformar la comisión respectiva para firmar un nuevo dictamen, ya que todos los despachos de comisión caducan el 30 de noviembre, al finalizar las sesiones ordinarias.

El dictamen de mayoría mantendrá sin cambios las metas macroeconómicas de un aumento de la economía del 5%; una inflación del 10% y un dólar de 1,423 pesos a diciembre de 2026, y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones.

En ese nuevo despacho posiblemente queden incluidos pedidos de los gobernadores como los avales para tomar crédito para obras de infraestructura.

Otro punto que estará en la discusión por los recursos que deben enviarse a las provincias que tienen cajas previsionales, y que representa el 0,1% del PBI.

