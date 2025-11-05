5 de noviembre de 2025
{}
Barcelona | Smart City Expo

Ulpiano Suarez expone en el evento global más importante sobre ciudades inteligentes

El intendente Ulpiano Suarez representa a Mendoza como presidente de CIDEU, en paneles sobre transformación digital, IA y gestión basada en datos.

Ulpiano Suarez expone en el Smart City Expo World Congress.

Ulpiano Suarez expone en el Smart City Expo World Congress.

Departamentales

En Barcelona, el intendente de la Municipalidad de Mendoza Ulpiano Suarez forma parte del evento más importante del mundo sobre ciudades inteligentes, que se extenderá hasta el jueves 6. La Smart City Expo World Congress, el evento internacional más importante sobre ciudades y soluciones urbanas inteligentes, comenzó su edición 2025, bajo el lema “The Time for Cities”. Este encuentro se desarrollará hasta este jueves 6 de noviembre en Barcelona.

Ulpiano Suarez forma parte de este gran evento, en sus roles de intendente de la Ciudad y presidente de CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano), junto a otros 600 expositores y expertos internacionales.

image

El jefe comunal tuvo su primera participación este martes, en un panel convocado por CIDEU, en el marco de las acciones que desarrolla la Microrred de Ciudad Inteligente y Transición Digital. “Hacia ciudades inteligentes en Iberoamérica: ¿Cómo construir capacidades locales para desplegar tecnologías con sentido?” fue el espacio de intercambio entre gobiernos locales iberoamericanos para reflexionar sobre el papel estratégico de lo público en la gobernanza de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Big Data y las infraestructuras digitales.

image

Ulpiano Suarez vuelve a exponer en el panel denominado GovTech en acción

“Fue un honor integrar este panel junto a representantes de los gobiernos de Barcelona, Bogotá, Medellín y La Habana, y compartir allí los avances de nuestra estrategia de gestión basada en datos que llevamos adelante en la Ciudad de Mendoza“, manifestó el jefe comunal.

En el marco de este encuentro, se comparten las últimas experiencias y avances en transformación urbana, en un programa de conferencias estructurado en torno a siete ejes principales:

  • Tecnologías Habilitadoras
  • Energía y Medio Ambiente
  • Movilidad
  • Gobernanza y Economía
  • Vida e Inclusión
  • Infraestructura y Construcción
  • Economía Azul
image

El evento, que se celebra en el recinto de Gran Vía de Fira, se centra en las estrategias para transformar las ciudades actuales en espacios más sostenibles, eficientes y habitables y otorga un papel central a la inteligencia artificial (IA) como un activo clave capaz de acelerar un impulso muy necesario hacia ciudades más eficientes y sostenibles.

Ulpiano Suarez volverá a exponer el jueves, en el panel denominado GovTech en acción: cómo las herramientas digitales fortalecen servicios públicos, junto a Emilia Saiz, secretaria de United Cities and Local Governments (UCLG); Theresa Audry Uys, concejala de Ciudad del Cabo; y John Li, general manager of Global Government Business Department de la empresa Dahua Technology.

