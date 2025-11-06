Expo Tour 2025: una fiesta para emprender y crear en Godoy Cruz

El próximo sábado 8, se realizará en elEspacio Arizu de Godoy Cruz, de 12.00 a 22.00 horas, la 4° Edición de la Expo Tour de Emprendedores. Este ciclo itinerante, creado para celebrar y homenajear a la mujer emprendedora mendocina, es un recorrido que celebra su fuerza creativa.
De esta forma, combina producción, arte y formación para generar una experiencia única. Es en este contexto que promueve el crecimiento, la inspiración y el disfrute colectivo de la mujer emprendedora.
Foodtrucks, charlas, talleres y arte en el Espacio Arizu de Godoy Cruz
Durante toda la jornada, el público podrá recorrer la feria con más de cien emprendimientos locales. Además, se podrá disfrutar de foodtrucks, participar en talleres creativos y charlas inspiradoras, y apreciar demostraciones artísticas en vivo. Todo en un entorno pensado para potenciar el talento y la conexión entre emprendedores, vecinos y visitantes.
El Expo Tour busca visibilizar el trabajo de las mujeres y fomentar la economía circular. A ello busca sumar producción sustentable e integrar arte, diseño, cultura y bienestar como ejes de desarrollo local.
Actividades en Godoy Cruz
Talleres de Manualidades (con inscripción previa – $10.000 c/u)