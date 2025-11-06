6 de noviembre de 2025
Expo Tour 2025: una fiesta para emprender y crear en Godoy Cruz

Más de cien proyectos se reunirán en Godoy Cruz en una jornada que busca inspirar, capacitar y acompañar el crecimiento emprendedor.

Espacio Arizu en Godoy Cruz recibe a los emprendedores.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Departamentales

El próximo sábado 8, se realizará en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, de 12.00 a 22.00 horas, la 4° Edición de la Expo Tour de Emprendedores. Este ciclo itinerante, creado para celebrar y homenajear a la mujer emprendedora mendocina, es un recorrido que celebra su fuerza creativa.

De esta forma, combina producción, arte y formación para generar una experiencia única. Es en este contexto que promueve el crecimiento, la inspiración y el disfrute colectivo de la mujer emprendedora.

Foodtrucks, charlas, talleres y arte en el Espacio Arizu de Godoy Cruz

Durante toda la jornada, el público podrá recorrer la feria con más de cien emprendimientos locales. Además, se podrá disfrutar de foodtrucks, participar en talleres creativos y charlas inspiradoras, y apreciar demostraciones artísticas en vivo. Todo en un entorno pensado para potenciar el talento y la conexión entre emprendedores, vecinos y visitantes.

El Expo Tour busca visibilizar el trabajo de las mujeres y fomentar la economía circular. A ello busca sumar producción sustentable e integrar arte, diseño, cultura y bienestar como ejes de desarrollo local.

image

Actividades en Godoy Cruz

  • Talleres de Manualidades (con inscripción previa – $10.000 c/u)

14.00 horas | Taller de Resinas – Mariela Saldívar & Agostina Sandovar (Arcturia)

Manipulación, proporciones y técnicas de encapsulado.

Producto final: bandeja artesanal.

17.00 horas | Upcycling y reciclaje de prendas – Sofía García Barrozo (Chamama) & Ailén Petito (Shacamar)

Transformación textil y diseño responsable.

19.00 horas | Cuaderno Anillado – Victoria Daffunchio (El Club del Cuadernito)

Producto final: Agenda anillada

  • Talleres Infantiles Chefsitos

16.00 y 18.00 horas | Taller de pastas arcoíris – Guillermina Alday

Elaboración y amasado de fideos de colores desde cero.

DiseñArte Kids | Taller de dibujo

  • Charlas y Capacitaciones (con inscripción previa – $10.000 c/u)

16.00 horas | Oratoria para aumentar y mejorar tus ventas – María Fernanda Civit

18:00 horas | Mindfulness para emprender – Anita Rusticcini

20.00 horas | Marketing Digital y la importancia de la identidad – Leticia Abraham

Finalmente, cabe destacar que la entrada es libre y gratuita, con inscripción previa para talleres y charlas.

