Expo Tour 2025: una fiesta para emprender y crear en Godoy Cruz

Espacio Arizu en Godoy Cruz recibe a los emprendedores. Foto: Cristian Lozano

De esta forma, combina producción, arte y formación para generar una experiencia única. Es en este contexto que promueve el crecimiento, la inspiración y el disfrute colectivo de la mujer emprendedora.

Foodtrucks, charlas, talleres y arte en el Espacio Arizu de Godoy Cruz Durante toda la jornada, el público podrá recorrer la feria con más de cien emprendimientos locales. Además, se podrá disfrutar de foodtrucks, participar en talleres creativos y charlas inspiradoras, y apreciar demostraciones artísticas en vivo. Todo en un entorno pensado para potenciar el talento y la conexión entre emprendedores, vecinos y visitantes.

El Expo Tour busca visibilizar el trabajo de las mujeres y fomentar la economía circular. A ello busca sumar producción sustentable e integrar arte, diseño, cultura y bienestar como ejes de desarrollo local.

image Actividades en Godoy Cruz Talleres de Manualidades (con inscripción previa – $10.000 c/u) 14.00 horas | Taller de Resinas – Mariela Saldívar & Agostina Sandovar (Arcturia) Manipulación, proporciones y técnicas de encapsulado. Producto final: bandeja artesanal. 17.00 horas | Upcycling y reciclaje de prendas – Sofía García Barrozo (Chamama) & Ailén Petito (Shacamar) Transformación textil y diseño responsable. 19.00 horas | Cuaderno Anillado – Victoria Daffunchio (El Club del Cuadernito) Producto final: Agenda anillada Talleres Infantiles Chefsitos 16.00 y 18.00 horas | Taller de pastas arcoíris – Guillermina Alday Elaboración y amasado de fideos de colores desde cero. DiseñArte Kids | Taller de dibujo Charlas y Capacitaciones (con inscripción previa – $10.000 c/u) 16.00 horas | Oratoria para aumentar y mejorar tus ventas – María Fernanda Civit 18:00 horas | Mindfulness para emprender – Anita Rusticcini 20.00 horas | Marketing Digital y la importancia de la identidad – Leticia Abraham Finalmente, cabe destacar que la entrada es libre y gratuita, con inscripción previa para talleres y charlas.