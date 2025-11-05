5 de noviembre de 2025
Godoy Cruz lanza sus escuelas de verano: fechas, requisitos e inscripción

El municipio de Godoy Cruz habilitará inscripciones online y presenciales para sumarse a la temporada 2025-2026 en espacios de la comuna.

El Municipio de Godoy Cruz iniciará una nueva temporada de las ya tradicionales escuelas de verano, en la que se brindarán actividades gratuitas y recreativas para niños, niñas, adolescentes, adultos, personas con discapacidad y personas mayores en el departamento.

Así, desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el viernes 13 de febrero 2026 se desarrollará la propuesta en distintos espacios municipales y clubes de la comuna.

Con el objetivo de fomentar la inclusión y el bienestar, las inscripciones comenzarán a principios de diciembre y habrá opciones para todas las edades.

  • Niños y niñas de 6 a 12 años de Godoy Curz

La propuesta está orientada a promover la actividad deportiva, la recreación, la participación de talleres y la práctica de actividades acuáticas, como natación.

Inscripción online: lunes 1 de diciembre a partir de las 8 al 3 de diciembre, o hasta agotar cupos, a través del sitio web oficial de la Municipalidad de Godoy Cruz.

Quienes realizaron la inscripción online, deberán retirar su carnet del día 9 al 11 de diciembre en el natatorio correspondiente de 10 a 13 o de tarde de 15 a 18.

Se deberá presentar de manera presencial:

  • Fotocopia del DNI del niño o la niña
  • Fotocopia del DNI del adulto a cargo
  • Una foto carnet
  • Planilla de inscripción llena.

Consultas: 442 9337 (Dirección de Deportes y Recreación)

image

  • Personas con discapacidad de Godoy Cruz

Las inscripciones se realizarán de manera presencial los días 3 y 4 de diciembre, de 8 a 14, en Híper Libertad (Joaquín V. González 450).

La Escuela de Verano inclusiva está dirigida a niños, niñas, jóvenes y adultos a partir de los 6 años, y contempla actividades recreativas, deportivas y acuáticas adaptadas a las necesidades de cada participante. Esta propuesta está dirigida a personas que tengan control de esfínteres (no uso de pañal).

Al momento de la inscripción se debe presentar:

  • Fotocopia del DNI del niño o la niña
  • Fotocopia del DNI del adulto a cargo
  • Fotocopia del CUD vigente (Certificado Único de Discapacidad)
  • Una foto carnet

Consultas: 442 9351 (Dirección de Políticas Inclusivas)

  • Personas mayores de 55 años de Godoy Cruz

Para este grupo, la temporada ofrecerá actividades terrestres, natación y el tradicional “tercer tiempo”, un espacio de encuentro y socialización pensado para disfrutar el verano de manera activa y saludable.

Las inscripciones se podrán realizar:

  • Online: los días 9 y 10 de diciembre.
  • Presencial para lista de espera los días 11 y 12 de diciembre, en el CAPEM (Derqui y Mármol) de 9 a 13.

Consultas: 413 3239 (División de Personas Mayores)

