5 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Peña al aire libre

Godoy Cruz festeja la tradición con música cuyana y asadores en acción

El próximo 9 de noviembre, mendocinos y turistas disfrutarán de un encuentro autóctono en el Espacio Verde Pescarmona de Godoy Cruz.

Celebración en Godoy Cruz por el Día de la Tradición.

Celebración en Godoy Cruz por el Día de la Tradición.

Por Sitio Andino Departamentales

El 9 de noviembre desde las 18.00 horas, mendocinos y turistas podrán traer su mate y reposera al Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona de Godoy Cruz. Se viene una gran peña para disfrutar con lo mejor de nuestras expresiones culturales y gastronomía.

Entonces, en el Día de la Tradición, sabores irresistibles, clases de baile e importantes artistas envolverán el predio verde. Además, para el cierre, un imperdible recital del grupo La Doble.

image

Un encuentro bien tradicional

En primer lugar, la jornada del día 9 comenzará con “Tardecitas Cuyanas”, una clase abierta de folclore a cargo de Erica Bustos. Así, los visitantes irán palpitando el clima autóctono que se va a apoderar del parque.

El público podrá recorrer stands de emprendedores de la Dirección de Economía Social del municipio, con sus productos elaborados a mano. También se van a instalar foodtrucks, a los que se suman las tentadoras opciones de 10 puestos de asadores.

Más tarde, el festejo contará con una destacada grilla artística, con el Ballet Municipal y numerosas agrupaciones invitadas.

Entre ellas, la “Escuela de Malambo”, Escuela de Danzas “Raíces Gauchas” y los ballets “Gualey”, “Pérez Elizalde”, “Pedemonte”, “Raíces y Danza”, “Luna Endiablada”, “Nostalgias Criollas”, “Árbol de Vida”, “Raza Criolla” y “Racimos Cuyanos”.

Del mismo modo, la cartelera traerá al conjunto La Doble, que llenará el escenario de colores musicales.

Delicias al fuego

En paralelo tendrá lugar el 2° Torneo Provincial del Asado, impulsado por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) Mendoza.

Los participantes medirán sus habilidades culinarias y su espíritu de equipo. Del mismo modo, cada grupo va a preparar un asado completo. Esto incluye la selección, limpieza y cocción de distintos cortes, guarniciones y presentaciones típicas argentinas.

Un jurado evaluará la técnica de cocción, el punto de la carne, higiene, presentación y el sabor final. Finalmente, el certamen promueve el turismo y costumbres asociadas a la gastronomía local, con Godoy Cruz como anfitrión.

