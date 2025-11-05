5 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cuidado animal

A pocos meses de su apertura, el Centro Veterinario de Maipú ya cambió la vida de cientos de familias

Desde julio, Maipú Municipio asistió a más de 1.000 animales y refuerza las tareas de prevención junto al área de Zoonosis.

Más de 1.000 mascotas atendidas en el Centro de Salud de Maipú Municipio.

Más de 1.000 mascotas atendidas en el Centro de Salud de Maipú Municipio.

Lee además
Matías Stevanato intendente de Maipú Municipio junto al Ministro de Educación Tadeo García Zalazar.
Infraestructura escolar

Maipú Municipio entrega un nuevo edificio escolar y reclama más infraestructura para el departamento
Taller de arte en Guaymallén.
Talleres creativos

Arte y expresión en Guaymallén: llega la muestra "ArteVivo" con obras de vecinos

El centro, ubicado en el callejón Manuel Díaz 1555 de Coquimbito, ofrece atención primaria para tu mascota, además de otros servicios complementarios orientados a la prevención y el cuidado de la salud animal. También funciona allí una dependencia de Zoonosis que colabora con las tareas desarrolladas en los quirófanos móviles.

image

Prestaciones del Centro de Atención Primaria Veterinaria en Maipú Municipio

Entre las prestaciones disponibles en el centro de salud se incluyen consultas clínicas orientativas, atención básica para perros y gatos, esterilizaciones quirúrgicas (en machos y hembras) y controles sanitarios. Además, se aplican antiparasitarios, vacunas antirrábicas y pipetas para pulgas y garrapatas.

La dependencia brinda atención de lunes a viernes a partir de las 8:00 horas. Los turnos para cirugías o consultas se otorgan por orden de llegada, mientras que para vacunación y desparasitación no es necesario contar con turno previo.

Las instalaciones están equipadas con un quirófano, un consultorio, sala de espera, oficinas administrativas, baño, área de higiene para mascotas y un espacio destinado exclusivamente a la observación antirrábica. Además, se realiza la separación diferenciada de residuos: los sólidos domiciliarios son retirados por el municipio, mientras que los residuos patógenos reciben un tratamiento especial.

Temas
Seguí leyendo

Ulpiano Suarez expone en el evento global más importante sobre ciudades inteligentes

El folclore se vuelve a encontrar en General Alvear: fecha, entradas y actividades

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial

Aniversario de la Cámara de Comercio de Tunuyán: "Es una oportunidad para proyectar el futuro"

Godoy Cruz festeja la tradición con música cuyana y asadores en acción

Guaymallén inicia una nueva etapa de su plan de infraestructura urbana

Luján de Cuyo crea el Banco de Tierras y un Fondo para obras estratégicas

Dengue, en alerta: Godoy Cruz intensifica la prevención ante la suba de temperaturas

LO QUE SE LEE AHORA
escandalo en general alvear: policias habrian cargado cervezas a un movil, tras un accidente vial video
Investigación en marcha

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial

Las Más Leídas

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza.
Atención conductores

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza

El accidente vial dejó heridos. 
susto

Grave accidente vial en el oeste de la Ciudad de Mendoza

El proyecto CART en San Juan que motivo la carta de Garay
Reclamo

Cuando la ciencia resiste: La conmovedora carta de una científica de San Juan a Javier Milei

Ingreso a  la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio.
Ciclo Lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio

Sitio Andino obtuvo la declaración de la ignota legisladora electa por LLA.
Primeras declaraciones públicas

Esta es la voz de Julieta Metral Asensio: la "enigmática" diputada mendocina que hoy se reunió con Karina

Te Puede Interesar

Javier Milei se reunió con legisladores actuales y electos: los mendocinos que participaron.
Casa Rosada

Javier Milei se reunió con legisladores actuales y electos: los mendocinos que participaron

Por Florencia Martinez del Rio
La familia de la víctima expresó su profunda indignación y cuestionó duramente a la Justicia video
La palabra del hijo

Indignación de la familia de Viviana Villegas tras la pelea que involucra al acusado de su muerte

Por Carla Canizzaro
El nuevo debate será por el presunto homicidio simple con dolo eventual
Cuándo será

Confirmaron la nueva fecha del juicio por la muerte de Diego Maradona

Por Sitio Andino Policiales