A pocos meses de su apertura, el Centro Veterinario de Maipú ya cambió la vida de cientos de familias

A pocos meses de su inauguración, el Centro de Atención Primaria Veterinaria se consolida como un espacio de bienestar animal y salud comunitaria , acercando servicios esenciales a los vecinos de Maipú Municipio .

En julio, la Municipalidad de Maipú puso en funcionamiento este centro destinado al control y atención de animales de todo el departamento. Desde su apertura, más de 1.000 mascotas han sido asistidas por profesionales del municipio , garantizando un seguimiento integral y seguro de su salud.

El centro, ubicado en el callejón Manuel Díaz 1555 de Coquimbito, ofrece atención primaria para tu mascota , además de otros servicios complementarios orientados a la prevención y el cuidado de la salud animal. También funciona allí una dependencia de Zoonosis que colabora con las tareas desarrolladas en los quirófanos móviles.

Entre las prestaciones disponibles en el centro de salud se incluyen consultas clínicas orientativas, atención básica para perros y gatos, esterilizaciones quirúrgicas (en machos y hembras) y controles sanitarios. Además, se aplican antiparasitarios, vacunas antirrábicas y pipetas para pulgas y garrapatas.

La dependencia brinda atención de lunes a viernes a partir de las 8:00 horas. Los turnos para cirugías o consultas se otorgan por orden de llegada, mientras que para vacunación y desparasitación no es necesario contar con turno previo.

Las instalaciones están equipadas con un quirófano, un consultorio, sala de espera, oficinas administrativas, baño, área de higiene para mascotas y un espacio destinado exclusivamente a la observación antirrábica. Además, se realiza la separación diferenciada de residuos: los sólidos domiciliarios son retirados por el municipio, mientras que los residuos patógenos reciben un tratamiento especial.