6 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Marketing y comunicación

San Rafael abre inscripciones al taller "Redes con Sentido" para potenciar proyectos digitales

Es gratuito y está impulsado por el Municipio de San Rafael y la Universidad Nacional de Cuyo para fortalecer emprendimientos locales.

image
Por Sitio Andino Departamentales

La Coordinación de Juventud del Municipio de San Rafael junto a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI – Universidad Nacional de Cuyo) lanzan el taller “Redes con Sentido”, una propuesta gratuita destinada a jóvenes emprendedores que buscan potenciar sus proyectos a través de las redes sociales.

El ciclo contará con tres encuentros presenciales, comenzando este jueves 6 de noviembre a las 9.00 horas en la sede de Bernardo de Irigoyen 375, con cupos disponibles.

Durante las jornadas, se abordarán temas vinculados a la comunicación digital, identidad de marca, planificación de contenido y confianza para mostrarse en redes, brindando herramientas prácticas para vender sin perder la esencia.

Taller de Redes Sociales en San Rafael

image

“Es una temática muy importante para cada emprendedor, porque permite aprovechar las redes para promover ventas, marcas y estrategias de marketing ”, destacó el Coordinador de Juventud, Julen Rabino.

La iniciativa busca acompañar a quienes están dando sus primeros pasos en el mundo emprendedor, ofreciendo un espacio dinámico para aprender, compartir experiencias y fortalecer la presencia digital con autenticidad.

