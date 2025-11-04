La ex Terminal de San Rafael abre sus puertas al comercio: cómo participar de la licitación

Por estos días se encuentra en marcha la licitación para la concesión de los nuevos locales comerciales ubicados en la megaobra de la ex Terminal de San Rafael . “Desde que salieron publicados los pliegos de condiciones hemos tenido varios interesados. Son muchas personas las que se están acercando y preguntando como hacer para poder presentar su oferta”, explicó el auditor general del Municipio de San Rafael, Francisco Perdigues.

Hay una gran expectativa sobre el inmueble y sus condiciones en el corazón del microcentro sanrafaelino .

Minería en Mendoza Avanza el proceso de exploración de sales de litio en San Rafael y Malargüe

En planta hay 7 locales comerciales, 2 gastronómicos y 1 espacio de grandes dimensiones proyectados para supermercado o similares . El primer piso tiene un local de 1584 metros cuadrados y el segundo piso una superficie de 655 metros cuadrados con terraza.

Los pliegos se pueden consultar en www.mendoza.gov.ar/compras o -personalmente- en la Dirección de Licitaciones del Municipio. Las propuestas se conocerán el próximo miércoles 19 de noviembre .

Es importante destacar que todos los martes y jueves de 8.00 a 11.00 horas de la mañana los interesados pueden ir a visitar los espacios acompañados de profesionales del municipio. “La idea es también poder poner un horario en la tarde”, indicó Perdigues.

Finalmente, al ser consultado sobre la continuidad del proceso, explicó que: “cada oferta se estudiará por una comisión de pre adjudicación y luego saldrá la adjudicación para cada espacio. Es importante destacar que no solo vale la oferta económica, sino también los proyectos, ideas, antecedentes, entre otros”.