4 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Nueva etapa para el edificio

La ex Terminal de San Rafael abre sus puertas al comercio: cómo participar de la licitación

El Municipio de San Rafael informó una alta demanda en la consulta de pliegos para espacios gastronómicos, comerciales y un área destinada a supermercado

Licitación de locales comerciales de la Megaobra en San Rafael.

Por estos días se encuentra en marcha la licitación para la concesión de los nuevos locales comerciales ubicados en la megaobra de la ex Terminal de San Rafael. “Desde que salieron publicados los pliegos de condiciones hemos tenido varios interesados. Son muchas personas las que se están acercando y preguntando como hacer para poder presentar su oferta”, explicó el auditor general del Municipio de San Rafael, Francisco Perdigues.

En planta hay 7 locales comerciales, 2 gastronómicos y 1 espacio de grandes dimensiones proyectados para supermercado o similares. El primer piso tiene un local de 1584 metros cuadrados y el segundo piso una superficie de 655 metros cuadrados con terraza.

Donde conseguir los pliegos para la licitación de la megaobra en San Rafael

Los pliegos se pueden consultar en www.mendoza.gov.ar/compras o -personalmente- en la Dirección de Licitaciones del Municipio. Las propuestas se conocerán el próximo miércoles 19 de noviembre.

Es importante destacar que todos los martes y jueves de 8.00 a 11.00 horas de la mañana los interesados pueden ir a visitar los espacios acompañados de profesionales del municipio. “La idea es también poder poner un horario en la tarde”, indicó Perdigues.

Finalmente, al ser consultado sobre la continuidad del proceso, explicó que: “cada oferta se estudiará por una comisión de pre adjudicación y luego saldrá la adjudicación para cada espacio. Es importante destacar que no solo vale la oferta económica, sino también los proyectos, ideas, antecedentes, entre otros”.

