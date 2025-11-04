La carne sube hasta un 10% y no descartan más aumentos

El mes de noviembre arrancó con aumento en los valores de la carne, que van del 8 al 10%, y en Mendoza los incrementos ya se hicieron notar. Varios factores están afectando los precios y no descartan próximos aumentos en el corto plazo. Consultado el distribuidor de San Rafael Gustavo Bracamonte, sobre el motivo de la suba del precio de la carne, dijo que hoy la carne argentina está siendo muy solicitada, principalmente por EE.UU, además de otros países y se están pagando precios mucho más elevados que en el mercado interno, por ello lo que queda en nuestro país lo tenemos que pagar algo más caro.