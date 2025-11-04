4 de noviembre de 2025
La carne sube hasta un 10% y no descartan más aumentos

Distribuidores advierten que el consumo de carne se concentra en fines de semana por el ajuste familiar.

Caída en el consumo de la carne en San Rafael.

Caída en el consumo de la carne en San Rafael.

Foto: Cristian Lozano
El mes de noviembre arrancó con aumento en los valores de la carne, que van del 8 al 10%, y en Mendoza los incrementos ya se hicieron notar. Varios factores están afectando los precios y no descartan próximos aumentos en el corto plazo. Consultado el distribuidor de San Rafael Gustavo Bracamonte, sobre el motivo de la suba del precio de la carne, dijo que hoy la carne argentina está siendo muy solicitada, principalmente por EE.UU, además de otros países y se están pagando precios mucho más elevados que en el mercado interno, por ello lo que queda en nuestro país lo tenemos que pagar algo más caro.

"Venimos teniendo 4 o 5 aumentos del ganador en pie y eso hace que se tenga que trasladar al mostrador y la gente al sentir el impacto del aumento compra lo justo y necesario. Antes teníamos consumo todos los días, hoy el consumo se observa desde el jueves hasta el sábado", comentó Bracamonte, quien además se refirió a las perspectivas a futuro en el precio del producto: "Nosotros en 10 días hemos tenido 3 o 4 subas y esperemos que se frene ahí porque a la gente le está costando comprar el consumo diario"

Aumento en el precio de la carne de la mano del bajo consumo

