4 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Oportunidad comercial

Se habilitaron en San Rafael las visitas a los locales de la Ex Terminal: días y horarios

El Municipio de San Rafael invita a comerciantes a conocer las instalaciones y evacuar dudas antes de presentar propuestas.

Visitas de emprendedores a la Ex Terminal de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

En la mañana de este martes comenzaron las visitas a los locales comerciales de la Ex Terminal en el departamento de San Rafael con una gran cantidad de interesados. Varios emprendedores se acercaron para participar de las visitas guiadas que se realizan todos los martes y jueves de 8.00 a 11.00 horas hasta que se produzca la apertura de los sobres con las diferentes ofertas de los postulantes. Esto ocurrirá en la mañana del miércoles 19 de noviembre.

“Estamos gratamente sorprendidos porque se han acercado muchas personas interesadas en los locales. Hay mucha expectativa por los espacios”, indicó el Director de Obras Municipales, Vicente Giannone durante la recorrida.

Interesados en contar con un local en la Ex Terminal de San Rafael

Hay que recordar que en planta hay 8 locales comerciales, 2 gastronómicos y 1 espacio de grandes dimensiones proyectados para supermercado o similares. El primer piso tiene un local de 1584 metros cuadrados y el segundo piso una superficie de 655 metros cuadrados con terraza.

“Queremos que todos los interesados puedan venir, conocer, sacarse dudas y plantear todas sus inquietudes”, indicó Giannone.

Aquellos interesados en consultar o adquirir los pliegos pueden hacerlo acercándose por el área de Licitaciones del Municipio, en la planta baja del palacio comunal. También están disponibles en https://www.mendoza.gov.ar/compras/mendoza-compra/ buscando las licitaciones vigentes de la Municipalidad de San Rafael.

