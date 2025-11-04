Se habilitaron en San Rafael las visitas a los locales de la Ex Terminal: días y horarios

Visitas de emprendedores a la Ex Terminal de San Rafael.

image “Estamos gratamente sorprendidos porque se han acercado muchas personas interesadas en los locales. Hay mucha expectativa por los espacios”, indicó el Director de Obras Municipales, Vicente Giannone durante la recorrida.

Interesados en contar con un local en la Ex Terminal de San Rafael Hay que recordar que en planta hay 8 locales comerciales, 2 gastronómicos y 1 espacio de grandes dimensiones proyectados para supermercado o similares. El primer piso tiene un local de 1584 metros cuadrados y el segundo piso una superficie de 655 metros cuadrados con terraza.

image “Queremos que todos los interesados puedan venir, conocer, sacarse dudas y plantear todas sus inquietudes”, indicó Giannone.

Aquellos interesados en consultar o adquirir los pliegos pueden hacerlo acercándose por el área de Licitaciones del Municipio, en la planta baja del palacio comunal. También están disponibles en https://www.mendoza.gov.ar/compras/mendoza-compra/ buscando las licitaciones vigentes de la Municipalidad de San Rafael.