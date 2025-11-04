La Municipalidad de Mendoza lanzó sus Programas de Verano 2025/26: colonias, natación y recreación

Programas de verano en la Municipalidad de Mendoza.

La Municipalidad de Mendoza invita a participar de los Programas de Verano 2025-2026 , una iniciativa pensada para promover una vida activa y saludable a través del deporte, la recreación y el encuentro comunitario. Las actividades se desarrollarán entre el 15 de diciembre y el 13 de febrero del año próximo y será en gimnasios municipales, clubes y centros comunitarios.

Destinadas a chicos y chicas de 4 a 12 años . Funcionarán de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y en los Gimnasios Municipales N° 1, 2, 3, 4 y 5, el Playón Sanidad (CORFAM), el CIC 2 y el Club Cano.

Noche temática Halloween en la Arístides Villanueva convocó a más de 10 mil personas y dejó ventas por $200 millones

Teatro en Mendoza Ensamble Kamishibai esta de vuelta en la Sala Ana Frank, con tres nuevas funciones

Luego, las vacantes confirmadas deberán completar su inscripción presencial del 17 al 21 de noviembre.

En todos los casos, la inscripción se formaliza al completar los pasos en la app Access Fan y efectuar el pago dentro de las 48 horas posteriores. El sistema generará un código QR personal, que funcionará como credencial digital durante la colonia.

Escuelas de verano para adolescentes en la Municipalidad de Mendoza

Se desarrollarán de lunes a viernes, de 14 a 18 horas, en el Centro de Integración Comunitaria N° 2 (Ascasubi y Posta del Retamo, Barrio Soberanía Nacional). La inscripción será presencial en el mismo espacio a partir del 1 de diciembre.

Colonias de verano para personas con discapacidad en la Municipalidad de Mendoza

Tendrán lugar los lunes, miércoles y viernes, de 14.30 a 17.30 h, en el Gimnasio Municipal N° 2 (Alpatacal 3151, 6ª Sección). Están destinadas a niños, niñas y adultos a partir de los 8 años con discapacidad intelectual, sensorial y/o motora.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial los días 24, 26 y 28 de noviembre, de 15 a 19 horas, presentando:

Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Una foto carnet (4×4)

Ficha médica firmada por el médico de cabecera (disponible en el gimnasio)

Escuelas de natación de la Municipalidad de Mendoza

Habrá propuestas para niños, adolescentes y personas adultas en los Gimnasios Municipales N° 2, 4 y 5. Los gimnasios N° 1 y 3 mantendrán sus natatorios climatizados con actividades habituales.

La inscripción será presencial a partir del 1 de diciembre en cada gimnasio.

Mi verano, mi club

Este programa permitirá a los vecinos y vecinas de la Ciudad que forman parte de los Gimnasios Municipales N° 4 y 5 disfrutar libremente de los natatorios los sábados y domingos, de 14 a 20 horas.

Las inscripciones también se abrirán de manera presencial el 1 de diciembre en cada espacio.