La Municipalidad de Mendoza reconoció el compromiso social de tres vecinos

Reconocimiento de la Municipalidad de Mendoza con vecinos del departamento.

La Municipalidad de Mendoza llevó adelante la segunda etapa del ciclo de reconocimientos “Corazón de Ciudad, Personas que laten” , una propuesta que busca visibilizar a quienes contribuyen con su compromiso y trabajo cotidiano al bienestar de la comunidad .

El evento tuvo lugar este martes 28 de octubre en Antares Mendoza, donde se entregó la segunda pieza que completó el objeto simbólico de reconocimiento. Las personas distinguidas fueron Alejandro López Trica (Andino Tenis Club), Vanina Fantozi (Club Anzorena) y Uma Ortega (Club Juventud Mendocina).

La primera instancia del ciclo se desarrolló los días 23 y 24 de octubre , con intervenciones sorpresa en los entornos cotidianos de las personas distinguidas.

Los influencers mendocinos Kenta, Juanchi Cereda y Caro sorprendieron a cada una de ellas en sus respectivos clubes, entregándoles la invitación institucional y la primera pieza del reconocimiento.

La segunda etapa, realizada en el tradicional local de Antares de la Aristides, permitió compartir un encuentro entre los reconocidos, familiares, autoridades municipales y representantes de las instituciones deportivas.

Historias que laten

“Muchas veces uno se pregunta por el tiempo que dedica; yo lo hago con gusto y se disfruta cuando los proyectos mejoran el club. Que el municipio te reconozca facilita seguir colaborando”, expresó Alejandro López Trica, dirigente del Andino Tenis Club.

Desde el Club Juventud Mendocina, Uma Ortega comentó: “Me encargo de las redes y me encanta porque todo es para ayudar al club. No me lo esperaba; es muy valioso que se reconozca a quienes no suelen mostrarse”.

Por su parte, Vanina Fantozi, dirigente del Club Anzorena, destacó: “Hago un poco de todo: mantenimiento, apoyo en eventos y ventas. Fue una sorpresa y una alegría enorme; son muchos años acompañando a los chicos y este gesto emociona”.

La Municipalidad de Mendoza reconoce y acompaña

Desde la comuna, participaron el secretario de Gobierno, Pablo Espina; la Directora de Deportes, Mariana Tonn; el Subdirector de Bienestar, derechos humanos y Accesibilidad, Nicolás Reynaga y Belén Galve, Jefa de Departamento de Planificación, Comunicación Institucional y Vinculación Comunitaria.

En este contexto, Espina subrayó que “la labor social que se realiza desde los clubes es preponderante para la Ciudad” y agradeció a las personas distinguidas por “fortalecer día a día la comunidad mendocina con su ejemplo”.

En tanto, el subsecretario de Inclusión y Accesibilidad, Nicolás Reynaga, destacó que “‘Corazón de Ciudad’ busca a esos vecinos y vecinas que hacen mucho, aunque no siempre se vea. Esta iniciativa nos acerca y nos permite reconocerlos públicamente”.

La Ciudad de Mendoza continuará desarrollando nuevas ediciones del ciclo “Corazón de Ciudad, Personas que laten”, fortaleciendo los valores de la solidaridad, la participación y la convivencia comunitaria que caracterizan a la capital mendocina.