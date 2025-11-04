La Jam Kermés llenó de arte y música el Mercado Municipal de General Alvear

Mercado Municipal de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales







En el Mercado Municipal de General Alvear se desarrolló la “Jam Kermés”, una propuesta cultural y familiar organizada por Economía Social en conjunto con el IES 9-007 “Dr. Salvador Calafat”. La jornada reunió a familias, artesanos locales, estudiantes y artistas en un espacio de música en vivo, pintura, juegos y feria emprendedora, con una destacada participación de la comunidad.

Desde Economía Social, Mariela Carduz destacó la convocatoria y el espíritu del encuentro: “tenemos el mercado con mucha gente, con mucha participación, desde juegos para los más chicos hasta propuestas para adultos”.

Además, remarcó el objetivo del evento: “la idea es darle visibilidad a cada emprendedor local , disfrutar de buena música y compartir una noche en familia”.

Por su parte, Claudia Sánchez, docente del IES Calafat, subrayó el valor educativo y artístico de la actividad: “hemos preparado una muestra con pintura, mural en vivo, música y juegos, y estamos muy contentos por la linda convocatoria”. Y resaltó el trabajo conjunto entre instituciones: “cuando se juntan las instituciones unimos fuerzas y sale algo muy bonito, como en esta ocasión”.

El evento fue gratuito, con servicio de cantina, stands de artesanos, intervenciones artísticas y música en vivo, una propuesta cultural abierta y participativa para todas las edades. El Mercado Municipal de General Alvear y un encuentro cultural y familiar Embed - “JAM KERMÉS” EN EL MERCADO MUNICIPAL