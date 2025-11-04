4 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Folclore mendocino

Tunuyán brilló en el Pre-Laborde: cinco artistas irán al Festival Nacional del Malambo

Artistas del departamento de Tunuyán se destacaron en la instancia provincial del Festival Nacional del Malambo realizada en el Teatro Independencia.

Artistas de Tunuyán clasificados al Festival Nacional del Malambo.

Por Sitio Andino Departamentales

El arte de Tunuyán vuelve a destacarse más allá de sus límites. El 2 de noviembre pasado se llevó a cabo, en el Teatro Independencia de Mendoza, la instancia provincial del Pre-Laborde 2025. En esta competencia se seleccionaron los artistas que representarán a Mendoza en el Festival Nacional del Malambo de Laborde, uno de los encuentros más reconocidos del folclore argentino.

En esta edición, cinco de los artistas seleccionados para representar a Mendoza en el Festival Nacional del Malambo son de Tunuyán. Este reconocimiento destaca el crecimiento, la dedicación y el talento que se cultiva en el departamento, consolidando su presencia en el ámbito del folclore provincial y nacional. Cada uno de los representantes tunuyaninos llevará al escenario de Laborde el arte, la identidad y la pasión de nuestra cultura.

image

Representantes de Tunuyán en el Festival Nacional de Malambo 2025

Categoría Paisana: Julieta Monasterio

Categoría Malambo Juvenil Especial: Bautista “Tute” Berrios

Categoría Contrapunto: Darío Rodríguez Coronel

Categoría Dúo Vocal: Julieta Monasterio y Facundo Carmona

Categoría Infantil: Ángelo Méndez

El certamen contó con la presencia de un jurado de primer nivel, integrado por Pablo “Chicharra” Lemos, Florencia Buffet y Sergio “Colo” Zalazar en las categorías de danza y malambo, y por Gabriela Fernández y Pablo Budini en música y canto.

Desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Tunuyán destacaron la importancia de acompañar estos procesos de formación y de brindar espacios para que los artistas locales sigan creciendo y representando con orgullo al departamento.

