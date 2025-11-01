Tunuyán: fue a cobrar el alquiler, amenazó a los inquilinos con un cuchillo y quedó detenido

La Policía intervino y el agresor depuso su actitud. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Una riña entre un hombre de 71 años, propietario de un inmueble, y sus inquilinos, una pareja de 30, terminó este sábado con dos personas heridas en una vivienda de calle Gutiérrez al 800, en Tunuyán. El conflicto se habría originado por una discusión por el pago del alquiler y terminó con la intervención policial.

Según el parte oficial, la disputa comenzó cuando el propietario reclamó a sus inquilinos el pago mensual, lo que derivó en un cruce de amenazas y agresiones. En medio del enfrentamiento, el hombre habría golpeado a uno de los jóvenes con una herramienta y luego intentó atacarlos con un cuchillo, aunque finalmente dejó el arma al ser interceptado por efectivos de la Comisaría 15°.

Los involucrados fueron asistidos por personal médico. El propietario presentaba escoriaciones en el cuero cabelludo y lesiones en una mano (durante la riña rompió una ventana de vidrio), mientras que el inquilino sufrió un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento.

Por disposición de la Ayudante Fiscal de turno, el hombre de 71 años quedó aprehendido tras recibir el alta médica. En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó el secuestro de los elementos y las actuaciones correspondientes en averiguación lesiones.

