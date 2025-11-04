4 de noviembre de 2025
{}
Cuál es el estado de salud del cóndor que fue rescatado en Tunuyán

El ejemplar cayó en una casa de Tunuyán. Fue trasladado al Ecoparque de la provincia de Mendoza, donde le realizarán diversos análisis clínicos.

 Por Carla Canizzaro

Un ejemplar adulto hembra de cóndor andino(Vultur gryphus) fue rescatado en la localidad de Los Árboles, Tunuyán, luego de permanecer posado sobre el techo de una vivienda rural sin poder emprender vuelo. El ave fue trasladada al Ecoparque de la provincia de Mendoza y su pronóstico es reservado.

Qué se sabe de su estado de salud

Allí, la cóndor recibe atención veterinaria especializada. Según explicó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, el pronóstico es reservado hasta completar los análisis clínicos que determinarán las causas que le impidieron volar. "Como parte del protocolo nacional de conservación, se enviarán muestras a la Fundación Bioandina Argentina para su evaluación", señaló.

También agregó que en principio no tendría "ninguna quebradura ni un perdigón de ningún tipo de bala, esto es bueno porque indica que le pudo haber pasado otra cosa, pero no fue una bala".

Un ejemplar adulto hembra de cóndor andino fue rescatado en Tunuyán

Haudet también destacó la rápida reacción de la familia que dio aviso: "La participación ciudadana es fundamental para la protección de la fauna nativa".

Además, desde el Ministerio de Energía y Ambiente afirmaron a Sitio Andino que están "a la espera de los estudios que se le están haciendo para tener un panorama más claro".

El operativo se activó tras el aviso de una familia del lugar, que notificó de inmediato la presencia del ave a las autoridades. En respuesta, se puso en marcha el protocolo provincial de atención de fauna silvestre, con la intervención de guardaparques del área natural protegida Manzano Histórico-Portillo de Piuquenes y personal de la Policía Rural del Valle de Uco, quienes lograron contener al animal y trasladarlo de forma segura al Ecoparque provincial.

El operativo se activó tras el aviso de una familia del lugar, que notificó de inmediato la presencia del ave a las autoridades

Una especie símbolo de Mendoza

El cóndor andino es una especie emblemática de los ecosistemas de montaña y cumple un rol clave como carroñero, ayudando a mantener el equilibrio natural.

En Mendoza, su conservación constituye una política de Estado, con acciones conjuntas entre la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente, la Fundación Bioandina Argentina, y organizaciones como SOS Acción Salvaje, Fundación Cullunche, Ecoparque Buenos Aires, Reserva Natural Villavicencio y Natura Argentina, entre otras.

El cóndor andino es una especie emblemática de los ecosistemas de montaña

La provincia también participa del Censo Simultáneo de Cóndor Andino, implementado desde 2020, que permite obtener datos confiables sobre la población, comportamiento y distribución de la especie en áreas protegidas.

