30 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Coletazos de los comicios

El análisis de dos intendentes peronistas que cayeron en su territorio y perdieron poder en el Concejo

Fueron de los jefes comunales que optaron por no desdoblar los comicios municipales y fueron derrotados en las elecciones 2025. Quiénes son y qué dijeron.

Siguen las repercusiones por las elecciones.

Siguen las repercusiones por las elecciones.

Foto: Cristian Lozano

Se trata de los jefes comunales de Malargüe, Celso Jaque, y de Tunuyán, Emir Andraos, quienes deberán afrontar la segunda etapa de sus gestiones con una composición más adversa en los Concejos Deliberantes. En el caso del departamento sureño, el oficialismo seguirá siendo minoría; mientras que en la comuna del Valle de Uco las fuerzas quedaron equilibradas.

Lee además
Veinte mandatarios provinciales se reunieron con el Jefe de Estado video
En Buenos Aires

Con Hebe Casado, Milei reunió a los gobernadores y dio el puntapié a su paquete de reformas
Cuándo les pagarán a las autoridades de mesa de estas elecciones 2025
viáticos

Cuándo les pagarán a las autoridades de mesa de estas elecciones 2025

La mirada desde Malargüe por las elecciones 2025: Jaque pidió evitar “buscar culpables”

Jaque se mostró autocrítico, pero pidió evitar buscar culpabilidades. “En una elección siempre existen dos posibilidades: se gana o se pierde. Hoy nos tocó perder y, como decía el general (Juan Domingo) Perón, la única verdad es la realidad”, expresó.

Sostuvo que buscar excusas o responsables solo implicaría “denostar el trabajo hecho” por los candidatos y militantes, que “recorrieron todo el departamento, casa por casa, enseñando a votar y comprometiéndose con cada poblador”.

Embed - MALARGÜE: DERROTA DEL JUSTICIALISMO - ANÁLISIS

Jaque también mencionó el impacto del contexto nacional en el resultado local: “Ha ocurrido un fenómeno a nivel nacional que terminó arrasando incluso en los lugares más impensados”, admitió, en alusión al fuerte desempeño de La Libertad Avanza.

Por su parte, Héctor Arroyo, presidente del PJ malargüino, coincidió en la necesidad de una autocrítica profunda: “Tendremos que dialogar mucho, hacer una autocrítica y preparar nuevas estrategias. No es la primera derrota que sufrimos como partido, pero debemos repensarnos desde la humildad”.

Emir Andraos, tras la derrota en las elecciones 2025: “No fue un castigo a nuestra gestión”

Andraos se refirió a la necesidad de reconfigurar la estrategia peronista, en todos los estamentos. “El justicialismo va a tener que volver a sus bases”, afirmó.

El tunuyanino explicó que decidió no desdoblar los comicios por razones económicas y de gestión. “Ahorró casi 250 millones de pesos el municipio y nos parecía un acto de responsabilidad financiera. Además, mantener cuatro o cinco meses más de campaña nos sacaba de eje de trabajo”, argumentó.

Aun así, reconoció que el esquema de nacionalización de la elección tuvo efectos inevitables. “Sabíamos el riesgo y lo asumimos. Este fenómeno de (Javier) Milei impactó en todo el país, incluso en lugares donde la gestión local era valorada”, señaló.

Embed - Andraos tras la derrota: "La elección se nacionalizó. No fue un castigo a nuestra gestión"

El intendente destacó que su administración “mantiene un buen nivel de acompañamiento”, y que incluso encuestas opositoras coincidían en ello. “No fue un castigo a nuestra gestión. La gente votó pensando en su economía, en su trabajo y en la estabilidad familiar, más que en la gestión municipal”, analizó.

También subrayó que Tunuyán ha debido sostener obras nacionales con fondos propios, lo que “enorgullece, pero también deja en evidencia la soledad con que muchas veces se gestiona”.

Para cerrar, Andraos remarcó que no se considera un perdedor absoluto: “Fui electo con el 53% de los votos y poco después Milei ganó con el 75% en el mismo departamento. Mucha gente que nos acompañó después votó por otra fuerza nacional. El desafío es convivir y trabajar juntos: el Ejecutivo tiene la responsabilidad con los ciudadanos”.

Temas
Seguí leyendo

Resultados elecciones 2025 en Mendoza y Argentina: todos los mapas y datos, distrito por distrito

Los que se quedaron en casa y la caída del voto en blanco: el pulso de las urnas en Mendoza

Elecciones 2025 en Luján de Cuyo: qué se juega en el Concejo Deliberante

Elecciones 2025 en Rivadavia: qué se juega en el Concejo Deliberante

Los votos en blanco hablan: ¿entendimos cómo votar con la doble Boleta Única en Mendoza?

Dónde pago la multa por no votar en estas elecciones 2025

Elecciones 2025 en La Paz: qué se juega en el Concejo Deliberante

Elecciones 2025 en Santa Rosa: qué se juega en el Concejo Deliberante

LO QUE SE LEE AHORA
Veinte mandatarios provinciales se reunieron con el Jefe de Estado video
En Buenos Aires

Con Hebe Casado, Milei reunió a los gobernadores y dio el puntapié a su paquete de reformas

Las Más Leídas

El momento del robo en un centro comercial de Guaymallén.
mechera

Video: acusan a esta mujer de un robo en un centro comercial de Guaymallén

Cuándo les pagarán a las autoridades de mesa de estas elecciones 2025
viáticos

Cuándo les pagarán a las autoridades de mesa de estas elecciones 2025

San Martín y Cipolletti, en Godoy Cruz, donde ocurrió el trágico accidente. 
tenía 56 años

Trágica muerte de un operario en Godoy Cruz

lfredo Cornejo no asistirá al encuentro con el presidente porque en su agenda figura un viaje a un destino internacional. 
Misión oficial

La prestigiosa ciudad a la que viajó Cornejo, por lo que faltó al encuentro con Milei

El menor permanece internado en el hospital Notti de Guaymallén.
buscan al agresor

Tras una riña en Guaymallén, apuñalaron a un menor de 13 años

Te Puede Interesar

Veinte mandatarios provinciales, entre ellos Hebe Casado, se reunieron con el Jefe de Estado. video
Encuentro en la Rosada

Las tres reformas que propuso Milei a los gobernadores y la postura de Mendoza

Por Facundo La Rosa
Vuelve el viento Zonda este viernes a Mendoza.
Pronóstico

Alerta amarilla por Zonda, viento Sur y tormentas en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Por Sitio Andino Sociedad
Reclaman la plena aplicación de la Ley de Emergencia video
Será escalonado

Aumento para el sector de discapacidad: los trabajadores advierten que "todavía no alcanza"

Por Carla Canizzaro