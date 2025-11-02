Tunuyán refuerza el programa de primera infancia con talleres y acompañamiento a familias

Por Sitio Andino Departamentales







Con el objetivo de acompañar la crianza y el cuidado de niños y niñas (0 a 5 años) se realizó un nuevo encuentro con 30 familias en el Albergue Municipal de Tunuyán en el marco del programa Primera Infancia Primero (PIP). La propuesta es organizada por la Municipalidad de Tunuyán, a través de l a Dirección de Gestión Social y la Fundación Navarro Viola . Mediante estos encuentros se busca promover entornos protegidos y estimulantes desde los primeros años de vida.

image “Creemos que lo que sucede en la primera infancia impacta en toda la trayectoria educativa y emocional”, expresó Ana Clara Manresa, Directora del área. Este tipo de propuestas, ponen en valor la importancia de articular salud, educación y bienestar en cada etapa del desarrollo infantil. El programa se implementa con visitas semanales a los hogares, a cargo de un equipo multidisciplinario que trabaja con pautas de crianza, herramientas pedagógicas y recursos para fortalecer el vínculo familiar.

image Encuentro de familias en Tunuyán Durante el encuentro, las familias tuvieron la oportunidad de conocerse, compartir experiencias y presentar avances logrados en seis semanas de trabajo conjunto. Se desarrollaron dinámicas grupales y espacios para reflexionar sobre la importancia del juego, la música, el arte y la lectura en la primera infancia.

image Este espacio reafirma el compromiso institucional con la primera infancia como etapa clave para el futuro. La continuidad del programa refleja una política pública orientada a acompañar a las familias y generar oportunidades que impacten en el bienestar comunitario. Cada reunión fortalece la red social, promoviendo una mirada integral que reconoce el rol fundamental de las familias en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.