28 de octubre de 2025
Alimentación saludable

En Tunuyán enseñan a cocinar sin TACC y promueven hábitos saludables

Tunuyán impulsó un nuevo encuentro donde los participantes aprendieron recetas prácticas y seguras para personas con celiaquía o dietas libres de gluten.

Alimentación saludable en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

En el Centro de Congresos y Exposiciones, se desarrolló un nuevo taller de cocina sin TACC, organizado por la Dirección de Desarrollo Humano y Salud del Municipio de Tunuyán. La actividad convocó a unas 40 personas interesadas en aprender sobre alimentación libre de gluten, incorporando recetas prácticas, accesibles y llenas de sabor.

Durante la jornada, las y los participantes trabajaron con diferentes técnicas culinarias y cuidados específicos, aprendiendo a reconocer productos aptos y a elaborar comidas seguras para personas con celiaquía. Además, se compartieron alternativas nutritivas para quienes eligen adoptar una dieta sin gluten, priorizando el bienestar y la salud.

El encuentro también fue un espacio de intercambio y aprendizaje, donde se compartieron experiencias personales, consejos y estrategias para una alimentación saludable. Esta propuesta forma parte de las acciones que impulsa el municipio para promover hábitos saludables y el acceso a información confiable sobre nutrición y cuidado alimentario.

