San Rafael impulsó una charla masiva para promover el uso responsable de la tecnología

En San Rafael estuvo presente el influencer positivo Ayrton Oviedo.

Con la participación del influencer positivo Ayrton Oviedo, se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo Bufano” una charla destinada a jóvenes de escuelas secundarias, CEBJAS y CENS, promovida por la Dirección de Salud Mental de la Provincia, y organizada por la Coordinación Zona Sur de dicha dirección, y el Área Sanitaria San Rafael, con la colaboración de la Dirección General de Escuelas, con el objetivo de fomentar el respeto y el cuidado en los entornos digitales. Contó con una masiva concurrencia de alumnos, profesores y directivos; y su activa participación durante el encuentro.

image Desde su perspectiva, dijo que “el tema de la problemática de bullying, por ejemplo, se empezó a hablar mucho más, se trabaja el tema, pero, por otro lado, tenemos la expansión desde el lado de las redes sociales desde el lado también de la alienación de los adultos que están, estamos, como muy “estupidizados” acá adentro”, refiriéndose a tecnologías como el celular u las redes sociales.

