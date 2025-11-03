3 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Entornos digitales

San Rafael impulsó una charla masiva para promover el uso responsable de la tecnología

El encuentro en San Rafael reforzó la importancia del respeto online y la participación activa de docentes y familias en los entornos digitales.

En San Rafael estuvo presente el influencer positivo Ayrton Oviedo.

Por Sitio Andino Departamentales

En la mañana de este lunes, se llevó a cabo una importante charla para jóvenes adolescentes de escuelas secundarias públicas del departamento de San Rafael, alrededor de unos 500 jóvenes.

Con la participación del influencer positivo Ayrton Oviedo, se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo Bufano” una charla destinada a jóvenes de escuelas secundarias, CEBJAS y CENS, promovida por la Dirección de Salud Mental de la Provincia, y organizada por la Coordinación Zona Sur de dicha dirección, y el Área Sanitaria San Rafael, con la colaboración de la Dirección General de Escuelas, con el objetivo de fomentar el respeto y el cuidado en los entornos digitales. Contó con una masiva concurrencia de alumnos, profesores y directivos; y su activa participación durante el encuentro.

Desde su perspectiva, dijo que “el tema de la problemática de bullying, por ejemplo, se empezó a hablar mucho más, se trabaja el tema, pero, por otro lado, tenemos la expansión desde el lado de las redes sociales desde el lado también de la alienación de los adultos que están, estamos, como muy “estupidizados” acá adentro”, refiriéndose a tecnologías como el celular u las redes sociales.

Charla sobre prevención del bullying y la ludopatía para jóvenes de San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: PREVENCIÓN EN BULLYING Y LUDOPATÍA

