Festival de la Cueca y el Damasco

Santa Rosa inicia el proceso de preselección para su festival más emblemático

La Asociación Todos por el Festival y el municipio de Santa Rosa trabajan para fortalecer la participación y la puesta en escena de los artistas mendocinos.

Festival de la Cueca y el Damasco en Santa Rosa.

Con este pre selectivo la organización tiene por objetivo generar un espacio e instancia de participación de todos los artistas, sin excluir a nadie, donde los mismos puedan demostrar sus capacidades y aptitudes musicales y artísticas, además de lograr un nivel acorde a las exigencias propias que conlleva participar en un Festival Nacional de estas características.

Este año, las audiciones se realizarán en el predio propio del festival: Parque Cultural y Recreativo Ventura Segura, en La Dormida, en un teatro griego que además será inaugurado en esa fecha. Será un fin de semana largo para disfrutar en el parque con actividades recreativas, pre festival y patio gastronómico, con entrada libre y gratuita.

Inscripciones abiertas para el Pre Festival de la Cueca y el Damasco en Santa Rosa

Desde el 5 al 17 de noviembre se encuentran las inscripciones abiertas para todos aquel artista que quiera audicionar para una nueva edición del Pre Festival de la Cueca y el Damasco.

Podés inscribirte haciendo click: acá

