En la Nave UNCuyo más de 5.000 personas participaron de la Experiencia Endeavor

La secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim, participó de la apertura de la jornada junto a Sofía Pescarmona, presidenta de Endeavor Cuyo; y María José Nanclares Rubio, directora de Endeavor Cuyo. También estuvieron presentes Emilce Vega, subsecretaria de Empleo y capacitación de la provincia; y Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas.

image “La Municipalidad de Mendoza apoya estas iniciativas porque interpretamos que es fundamental poder hacer conexiones, que haciendo esto posible puede construirse el futuro. Entiendo que todas estas personas, más de cinco mil, hacen la diferencia. Son personas que ven oportunidades, donde otros ven problemas, son personas que se animan a emprender, que se animan a transformar. Y de eso se trata un poco este ecosistema emprendedor, que hace posible que esto ocurra. Entendemos que es la única forma para que realmente haya crecimiento y desarrollo económico en la Ciudad de Mendoza, en la provincia y en el país”, indicó Yamila Meljim.

image Inspirar, capacita y conectar en la Nave UNCuyo Y luego agregó: “La Ciudad de Mendoza certificó hace unos meses como primera ciudad emprendedora en el país. Eso implica que es una ciudad faro a nivel nacional porque ocurren cosas como estas y eso es gracias a ustedes. Así que anímense a seguir trabajando, a seguir emprendiendo porque detrás de cada emprendedor hay empleo, hay innovación, hay crecimiento y hay desarrollo económico”.

Con el objetivo de inspirar, capacitar y conectar a la comunidad emprendedora, el encuentro de Endeavor propuso un espacio de aprendizaje y vinculación que ofreció herramientas concretas para el desarrollo de nuevos proyectos en un contexto de constante transformación. Además, reafirmó su compromiso de acompañar a los emprendedores locales, promoviendo su crecimiento y proyección hacia nuevos mercados. En esta edición, el evento ofreció una agenda de alto impacto con más de diez speakers de primer nivel, cuatro masterclasses especializadas y la participación de más de veinte mentores de la prestigiosa red Endeavor, que brindaron a los asistentes una oportunidad única para adquirir conocimientos prácticos y expandir su red profesional. image Entre los expositores más destacados en la Nave UNCuyo, estuvieron: Julián Gurfinkel, co-fundador & CMO de Turismocity.

Julieta Luz Porta, co-founder & CEO de Sphere Bio.

Sandra Rossi, dirige el departamento de neurociencia del Club Atlético River Plate.

Jerónimo Paez, rider profesional de downhill.

Federico Robello, co-fundador y CEO de Guchini.

Patricia Jebsen, business advisor en compañías de tecnología, e-commerce y retail. Experiencia Endeavor se dictó en la Nave UNCuyo Embed - EXPERIENCIA ENDEAVOR 2025: DE CUYO AL MUNDO