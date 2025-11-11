11 de noviembre de 2025
Nuevos operativos de la Policía de Mendoza, esta vez, en Luján y Rivadavia

Cientos de efectivos de la Policía de Mendoza realizaron un nuevo operativo en Luján de Cuyo y Rivadavia. En la nota, todos los detalles.

Algunas de las motos incautadas en los operativos de la Policía de Mendoza.&nbsp;

Algunas de las motos incautadas en los operativos de la Policía de Mendoza. 

 Por Pablo Segura

La Policía de Mendoza intensificó los controles en los departamentos de Luján de Cuyo y Rivadavia como parte de una estrategia de “operativos de alto impacto” que combina presencia masiva en la vía pública, patrullajes, puestos de control y monitoreo aéreo mediante drones.

Los operativos, que se vienen realizando desde fines de abril, están orientados a reforzar la prevención del delito en distintos puntos de la provincia, integrando tareas de inteligencia, identificación de personas y vehículos, y acciones de control vehicular.

Como resultado de las medidas, entre todos los operativos, los efectivos identificaron a 280 personas, en tanto que algunas de estas quedaron detenidas al tener medidas pendientes con la justicia.

El detalle de los operativos en Luján de Cuyo

En Luján de Cuyo, la Policía de Mendoza desplegó un amplio operativo coordinado por la Jefatura Departamental local, con la participación de varias unidades especiales.

Durante la intervención se identificaron 233 personas, de las cuales 5 quedaron a disposición de la Justicia, y se controlaron 134 vehículos (autos, motos y colectivos).

Los puestos de control se ubicaron en puntos estratégicos como La Carrodilla y Chuquisaca; Maipú y Chacras; Chacras y Huapi; Juan Manuel Fangio y Ayacucho; Ayacucho y Manuel Antonio Sáenz; Tacuarí y La Carrodilla, entre otros.

Los operativos de la Policía de Mendoza en Rivadavia

En la zona de El Carrizal, en Rivadavia, el operativo fue llevado adelante por la Unidad Especial de Patrullajes (UEP) Rivadavia, con apoyo de la Policía Vial, Infantería Zona Este y personal rural.

Allí se identificaron 47 personas, se inspeccionaron 57 vehículos (autos, motos y transporte de pasajeros), se aprehendieron 5 personas, se retuvieron 14 motocicletas, se incautaron 2 licencias de conducir y se labraron 20 actas viales por infracciones a la Ley de Tránsito.

Los drones de la Unidad Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) permitieron supervisar el operativo en tiempo real, optimizando la coordinación y eficacia.

