10 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Audiencia en La Plata

Jury a Julieta Makintach: testigos acusan a la jueza de mentir en el juicio por la muerte de Maradona

En la tercera audiencia, colegas de la magistrada la señalaron como responsable de irregularidades durante el proceso judicial por la muerte de Diego Maradona.

Durante la jornada, testigos clave prestaron declaración y calificaron a Makintach de mentirosa

Durante la jornada, testigos clave prestaron declaración y calificaron a Makintach de "mentirosa"

Gentileza

Durante la jornada, testigos clave prestaron declaración y calificaron a Makintach de "mentirosa". La magistrada está imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. A estos se suman los cargos de malversación de caudales públicos y peculado de servicios, en el marco del proyecto audiovisual "Justicia Divina", un documental en el que participó mientras ejercía su cargo.

Lee además
El robo ocurrió en la noche del domingo, en Godoy Cruz. 
no hay detenidos

Violento robo a mano armada en una farmacia de Godoy Cruz
Vuelven a buscar a Loan Danilo Peña en Corrientes.
Investigación en curso

Caso Loan Danilo Peña: reactivan la búsqueda con 50 días de rastrillajes

Las declaraciones de los jueces

Por un lado, el juez Ariel Introzzi, integrante del Tribunal Oral N.º 2 y ex compañero de Makintach, declaró que se enteró de la existencia del documental recién cuando este salió a la luz. "Después de que surge el problema, nos reúne y nos dijo que era falso. Negó la existencia del documental", afirmó el magistrado ante el Jurado de Enjuiciamiento.

juicio, maradona, makintach
La audiencia, que se lleva a cabo en La Plata, había sido suspendida el viernes

La audiencia, que se lleva a cabo en La Plata, había sido suspendida el viernes

Consultado sobre las imágenes grabadas dentro del edificio judicial, el juez fue categórico: "Uno puede ir un domingo a los tribunales para firmar una sentencia o para trabajar, no para armar un set de filmación".

"Es una mala persona, miente y engaña"

Por su parte, el juez Maximiliano Savarino, integrante del Tribunal N.º 3 de San Isidro, fue aún más contundente: "Lo que pasó en el juicio de Maradona no pasó nunca en la historia del Poder Judicial argentino. Fue responsabilidad de la jueza Makintach. Es una mala persona, miente, engaña".

Savarino agregó: "Makintach nos engañó. Si hubiese tenido un acompañamiento como corresponde, la causa hubiera terminado y ya tendríamos veredicto. Pero ella recurrió al engaño: nos dijo ‘no se preocupen, me estaban filmando a mí, es algo personal’".

jury de enjuiciamiento, makintach
Verónica Di Tomasso, Julieta Makintach y Maximiliano Savarino

Verónica Di Tomasso, Julieta Makintach y Maximiliano Savarino

A pesar de las acusaciones, Makintach tendría un as bajo la manga: planea presentar conversaciones con sus colegas en las que, según afirma, se demostraría que ambos sabían de la existencia del documental, por lo que (a su entender) también deberían ser investigados.

En uno de esos chats, la jueza habría intentado tranquilizar a sus compañeros sobre las grabaciones dentro de la sala: "Quédense tranquilos... desde ya que no los filman a ustedes ni van a filtrar prueba. Pero le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesitó alguna".

Confirmaron la nueva fecha del juicio por la muerte de Diego Maradona

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona será el 17 de marzo de 2026. De esta manera, los magistrados fijaron una audiencia preliminar para el 12 de noviembre para tratar los acuerdos probatorios y la lista de testigos. El nuevo debate será por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.

Según informó Noticias Argentinas, los jueces Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Gaig, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 7 de San Isidro, definieron el comienzo del nuevo debate. En este sentido, se confirmó que el juicio por jurados contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid se realizará debido a que las nulidades del proceso principal no lo afectaron. El debate comenzará en el TOC número 3 una vez que finalice el otro debate.

Diego Maradona juicio
El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona será el 17 de marzo de 2026

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona será el 17 de marzo de 2026

Además, los jueces rechazaron el pedido que presentaron los defensores Julio Rivas y Francisco Oneto (abogados de Leopoldo Luque) al considerarlo "improcedente" y "abstracto".

Rolón, Ortolani y Gaig también desestimaron el recurso non bis in idem (cosa ya juzgada) solicitado por el letrado Vadim Mischanchuk (representante legal de la psiquiatra Agustina Cosachov), al sostener que "no se configuraron los presupuestos que habilitan su aplicación en el presente caso".

Temas
Seguí leyendo

Audiencia clave por el brutal homicidio de un hombre en Guaymallén

Las identidades de las víctimas fatales y heridos en el accidente vial de Alta Montaña

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos

Fuerte tormenta en Neuquén: tres autos arrastrados por la corriente del arroyo Carranza

Trágico fin de semana en Mendoza: cuatro muertos en accidentes viales en menos de 48 horas

Acceso a la Información Pública en Mendoza: cómo funciona la ley 9070 y qué resultados obtuvo

Un hombre de 80 años murió en un choque en Tunuyán y es la tercera víctima fatal del fin de semana en Mendoza

Se hacían pasar por médicos, cobraban servicios falsos y quedaron detenidos en la Ciudad de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos.
Siniestro

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos.
Siniestro

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre

Los siniestros ocurrieron en San Rafael, La Paz y Tunuyán
Crece la preocupación

Trágico fin de semana en Mendoza: cuatro muertos en accidentes viales en menos de 48 horas

Te Puede Interesar

PSJ Cobre Mendocino: el Gobierno explicó cómo garantizará el cumplimiento ambiental.
Legislatura

PSJ Cobre Mendocino: el Gobierno explicó cómo garantizará el control ambiental

Por Florencia Martinez del Rio
El gobernador Alfredo Cornejo viajó a los Emiratos Árabes para explorar alianzas.
Vino, minería y alimentos

Del Malbec al cobre: Alfredo Cornejo busca tentar a los mercados árabes

Por Sitio Andino Política
El robo ocurrió en la noche del domingo, en Godoy Cruz. 
no hay detenidos

Violento robo a mano armada en una farmacia de Godoy Cruz

Por Pablo Segura