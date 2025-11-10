Jury a Julieta Makintach: testigos acusan a la jueza de mentir en el juicio por la muerte de Maradona

Este lunes se reanudó la tercera audiencia del jury de enjuiciamiento contra Julieta Makintach , integrante del Tribunal de San Isidro que participó en el juicio por la muerte de Diego Maradona . La audiencia, que se lleva a cabo en La Plata , había sido suspendida el viernes anterior debido a un corte de luz y una filtración de agua en el edificio judicial.

Durante la jornada, testigos clave prestaron declaración y calificaron a Makintach de "mentirosa" . La magistrada está imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad . A estos se suman los cargos de malversación de caudales públicos y peculado de servicios, en el marco del proyecto audiovisual "Justicia Divina", un documental en el que participó mientras ejercía su cargo.

Por un lado, el juez Ariel Introzzi , integrante del Tribunal Oral N.º 2 y ex compañero de Makintach, declaró que se enteró de la existencia del documental recién cuando este salió a la luz . "Después de que surge el problema, nos reúne y nos dijo que era falso. Negó la existencia del documental", afirmó el magistrado ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Consultado sobre las imágenes grabadas dentro del edificio judicial, el juez fue categórico: "Uno puede ir un domingo a los tribunales para firmar una sentencia o para trabajar, no para armar un set de filmación ".

La audiencia, que se lleva a cabo en La Plata, había sido suspendida el viernes

"Es una mala persona, miente y engaña"

Por su parte, el juez Maximiliano Savarino, integrante del Tribunal N.º 3 de San Isidro, fue aún más contundente: "Lo que pasó en el juicio de Maradona no pasó nunca en la historia del Poder Judicial argentino. Fue responsabilidad de la jueza Makintach. Es una mala persona, miente, engaña".

Savarino agregó: "Makintach nos engañó. Si hubiese tenido un acompañamiento como corresponde, la causa hubiera terminado y ya tendríamos veredicto. Pero ella recurrió al engaño: nos dijo ‘no se preocupen, me estaban filmando a mí, es algo personal’".

jury de enjuiciamiento, makintach Verónica Di Tomasso, Julieta Makintach y Maximiliano Savarino Foto: NA

A pesar de las acusaciones, Makintach tendría un as bajo la manga: planea presentar conversaciones con sus colegas en las que, según afirma, se demostraría que ambos sabían de la existencia del documental, por lo que (a su entender) también deberían ser investigados.

En uno de esos chats, la jueza habría intentado tranquilizar a sus compañeros sobre las grabaciones dentro de la sala: "Quédense tranquilos... desde ya que no los filman a ustedes ni van a filtrar prueba. Pero le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesitó alguna".

Confirmaron la nueva fecha del juicio por la muerte de Diego Maradona

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona será el 17 de marzo de 2026. De esta manera, los magistrados fijaron una audiencia preliminar para el 12 de noviembre para tratar los acuerdos probatorios y la lista de testigos. El nuevo debate será por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.

Según informó Noticias Argentinas, los jueces Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Gaig, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 7 de San Isidro, definieron el comienzo del nuevo debate. En este sentido, se confirmó que el juicio por jurados contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid se realizará debido a que las nulidades del proceso principal no lo afectaron. El debate comenzará en el TOC número 3 una vez que finalice el otro debate.

Diego Maradona juicio El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona será el 17 de marzo de 2026 NA

Además, los jueces rechazaron el pedido que presentaron los defensores Julio Rivas y Francisco Oneto (abogados de Leopoldo Luque) al considerarlo "improcedente" y "abstracto".

Rolón, Ortolani y Gaig también desestimaron el recurso non bis in idem (cosa ya juzgada) solicitado por el letrado Vadim Mischanchuk (representante legal de la psiquiatra Agustina Cosachov), al sostener que "no se configuraron los presupuestos que habilitan su aplicación en el presente caso".