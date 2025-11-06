Qué dijo Julieta Makintach sobre el documental que frenó el juicio por la muerte de Diego Maradona

Comenzó el jury contra la jueza que protagonizó un escándalo en el juicio de Diego Maradona

Este jueves inició el jury contra Julieta Makintach , la jueza acusada de protagonizar un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona . La magistrada declaró pero se negó a responder preguntas. El tratamiento del caso se desarrolla en el Anexo de la Cámara de Senadores de La Plata y se definirá si será destituida o recuperará su cargo .

Julieta Makintach agradeció la posibilidad de brindar su comparecencia ante los miembros del jurado y aseguró que sufrió "un escándalo mediático" . "Puse mi renuncia a disposición del gobernador Axel Kicillof", manifestó. Sin embargo, aseguró que " nunca imaginé que podía generarle tanto daño a la Justicia" .

" Ayer que no podía dormir, vi la palabra escándalo . Es simbólico porque cuando dice escándalo dice piedra con la se tropieza. Evidentemente sí, fue una piedra con la que me tropecé sin dimensionar las consecuencias ", resaltó la magistrada.

La jueza está acusada de protagonizar un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona

Por otra parte, la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número dos de San Isidro afirmó que "desde el 11 de marzo (primer día del juicio de Maradona) cumplió su rol como jueza" . Y agregó: "Me hubiera encantado que me avisaran. Ojalá alguno me hubiera venido a decirme 'estás poniendo el resigo el debate'".

El fiscal Patricio Ferrari fue el primero en declarar, mientras que luego hicieron lo propio dos policías que custodiaban el interior del tribunal donde ingresó una cámara sin autorización.

El primer capítulo del documental sobre el juicio

La Agencia Noticias Argentinas accedió en exclusiva a parte del material audiovisual que compone el episodio inicial de la miniserie titulada Justicia Divina. El contenido desató una fuerte polémica e incluye imágenes de la apertura del juicio, registros de San Isidro y grabaciones vinculadas al fallecimiento del astro del fútbol.

El primer capítulo muestra escenas del inicio del juiciooral, con la apertura de alegatos por parte de las distintas defensas y acusaciones. También se incorporan clips donde aparece la jueza Makintach como protagonista, así como material de archivo con la voz de Diego Maradona y el audio del llamado a emergencias del día de su muerte.

Además, el documental incluye fragmentos en los que la magistrada analiza el proceso judicial. “Lo que pasa con el juicio de Maradona es que sin dudas nos va a llevar mucho tiempo, muchas horas de escucha, 108 testigos, de muchos abogados, planteos, de algo que no es sencillo. No estamos acostumbrados a juzgar este tipo de delitos”, afirma Makintach en pantalla.

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona será el 17 de marzo de 2026. De esta manera, los magistrados fijaron una audiencia preliminar para el 12 de noviembre para tratar los acuerdos probatorios y la lista de testigos. El nuevo debate será por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.

Según informó Noticias Argentinas, los jueces Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Gaig, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 7 de San Isidro, definieron el comienzo del nuevo debate. En este sentido, se confirmó que el juicio por jurados contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid se realizará debido a que las nulidades del proceso principal no lo afectaron. El debate comenzará en el TOC número 3 una vez que finalice el otro debate.

juicio, diego maradona El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona será el 17 de marzo de 2026 Foto: NA

Además, los jueces rechazaron el pedido que presentaron los defensores Julio Rivas y Francisco Oneto (abogados de Leopoldo Luque) al considerarlo "improcedente" y "abstracto".

Rolón, Ortolani y Gaig también desestimaron el recurso non bis in idem (cosa ya juzgada) solicitado por el letrado Vadim Mischanchuk (representante legal de la psiquiatra Agustina Cosachov), al sostener que "no se configuraron los presupuestos que habilitan su aplicación en el presente caso".