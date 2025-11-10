10 de noviembre de 2025
La Policía de Mendoza detuvo a 12 personas en distintos operativos

Durante el fin de semana, efectivos de la Policía de Mendoza detuvieron a 12 personas acusadas por distintos hechos delictivos ocurridos en el Gran Mendoza.

Una de las armas incautadas en los procedimientos realizados por la Policía de Mendoza.&nbsp;

Policiales

La Policía de Mendoza desactivó múltiples hechos delictivos durante el pasado fin de semana en el Gran Mendoza, lo que dejó como saldo doce detenidos y varios procedimientos relevantes en distintos departamentos, en un despliegue coordinado, donde la fuerza provincial reforzó patrullajes preventivos con el objetivo de asegurar el orden y responder a denuncias de hechos de inseguridad.

El accionar se concentró en sectores clave del Gran Mendoza donde se recibieron alertas vecinales y se detectaron actividades sospechosas.

Según informaron fuentes oficiales del gobierno provincial, la Policía de Mendoza desplegó equipos en calles de los departamentos más densamente poblados, lo que permitió interceptar a personas en situaciones de movilización indebida, detener vehículos sin la documentación correspondiente y recuperar elementos vinculados a robos recientes.

La Policía de Mendoza detuvo a 12 personas en distintos operativos en el Gran Mendoza

La estrategia incluyó controles vehiculares, identificación de personas y verificación de antecedentes, lo que facilitó la detención de los doce implicados. En uno de los operativos, los agentes detectaron a un grupo trasladando objetos que, según la pesquisa, podrían proceder de ilícitos, lo que derivó en la aprehensión inmediata.

secuestro droga marihuana
Parte de los estupefacientes hallados en los allanamientos que realizó la Policía de Mendoza.

El vocero oficial detalló que los operativos respondieron a un trabajo de monitoreo integrado entre la Policía de Mendoza y el Centro de Operaciones del Ministerio de Seguridad provincial, que permitió focalizar los puntos calientes del Gran Mendoza con mayor frecuencia de hechos delictivos.

Además de las detenciones, los procedimientos incluyeron la incautación de herramientas utilizadas para la comisión de delitos menores, la verificación de fines de semana de reuniones sociales que habían sido objeto de quejas por ruidos o intrusiones, y la intervención en espacios públicos con mayor concurrencia, para restablecer la sensación de seguridad ciudadana.

El Ministerio de Seguridad destacó que los controles se extenderán a otros días y horas, incluyendo zonas periurbanas que frecuentemente quedan al margen de la supervisión durante el fin de semana.

