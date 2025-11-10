10 de noviembre de 2025
Sitio Andino
violencia de género

Godoy Cruz: lo detuvieron por golpear duramente a su pareja

Un grave caso de violencia de género terminó con un hombre detenido y la mujer herida. Ocurrió anoche, en Godoy Cruz.

Godoy Cruz: lo detuvieron por golpear duramente a su pareja.

Godoy Cruz: lo detuvieron por golpear duramente a su pareja.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

Un grave caso de violencia de género ocurrió este lunes por la madrugada en una casa de Godoy Cruz, donde un hombre de 28 años terminó detenido, a disposición de la justicia, tras ser acusado de darle una verdadera golpiza a su pareja, de 39 años.

Según fuentes policiales, todo ocurrió cerca de la 1 de este lunes en una casa de calle Drago, en Godoy Cruz, donde vive una pareja.

El acusado, identificado por la policía como Matías Ezequiel Suárez (28), fue detenido en las inmediaciones a la vivienda donde ocurrió el hecho y quedó detenido, a disposición de la fiscalía de violencia de género.

Godoy Cruz: lo detuvieron por golpear duramente a su pareja

Fuentes policiales indicaron que la novedad salió a la luz tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hecho de violencia de género en una casa de calle Drago.

Hasta ese lugar se dirigió un móvil de la Comisaría Séptima, cuyos efectivos, al llegar, asistieron a la víctima, quien estaba con heridas en su cuerpo.

La mujer explicó que su pareja la golpeó tras una discusión y que este, tras la agresión, se había fugado.

Entonces, con las características aportadas por la fémina, los policías realizaron un patrullaje por las inmediaciones, logrando encontrar al acusado.

El acusado fue trasladado a una comisaría policial y los efectivos realizaron el procedimiento de rigor. Ahora la causa es investigada por la justicia, desde donde analizan la posible imputación para el acusado.

