Cayó el "Dientón", buscado por un homicidio y dos intentos de asesinato en Las Heras

El "Dientón" quedará preso por un crimen y dos tentativas de homicidio en Las Heras.

Efectivos de investigaciones de la Policía de Mendoza detuvieron a un joven que con apenas 19 años tenía tres pedidos de captura , uno de ellos por un crimen y los dos restantes por tentativas de homicidio , todos ocurridos en Las Heras en los últimos dos meses.

Se trata de Alejandro Pujado, conocido en Las Heras como “Dientón” y señalado como un sujeto sumamente peligroso.

Tal es así, que desde el 13 de septiembre hasta la fecha fue señalado como autor del homicidio de Thomas Benjamín Morales Puebla , un joven que fue asesinado de un tiro en calle Independencia de Las Heras, y también de dos tentativas de homicidio ocurridas en los barrios Belgrano y 26 de Enero, ambos en el mismo departamento.

Desde hace varias semanas, la Policía de Mendoza buscaba intensamente al “Dientón” , un conocido delincuente juvenil quien desde que era menor ha tenido roces con la justicia.

Bajo directivas del fiscal Gustavo Pirrello, los sabuesos de la División Homicidios lo buscaban y este jueves, recibieron el dato de que el “Dientón” estaba en zona de La Favorita, en Ciudad.

Entonces, los efectivos se dirigieron al lugar y detectaron al joven en inmediaciones del Centro de Salud 300.

De esta forma, los policías aguardaron el momento preciso para rodearlo y capturarlo. Al ver la presencia policial, el “Dientón” intentó escapar corriendo por calle Carlos Berdasco, pero a esa altura ya estaba rodeado.

Tras ser capturado, los efectivos requisaron sus pertenencias y secuestraron un revólver calibre 22 junto a un celular. Ambos objetos serán peritados ahora para intentar hallar pruebas que ayuden a esclarecer todos los hechos investigados.

Este viernes, en horas de la mañana, el fiscal Pirrello imputó al acusado por los tres hechos mencionados y en las próximas horas será enviado a la penitenciaría.