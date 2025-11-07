Cayó el "Dientón", buscado por un homicidio y dos intentos de asesinato en Las Heras

Efectivos de investigaciones de la Policía de Mendoza detuvieron a un joven que con apenas 19 años tenía tres pedidos de captura, uno de ellos por un crimen y los dos restantes por tentativas de homicidio, todos ocurridos en Las Heras en los últimos dos meses.
Se trata de Alejandro Pujado, conocido en Las Heras como “Dientón” y señalado como un sujeto sumamente peligroso.
Tal es así, que desde el 13 de septiembre hasta la fecha fue señalado como autor del homicidio de Thomas Benjamín Morales Puebla, un joven que fue asesinado de un tiro en calle Independencia de Las Heras, y también de dos tentativas de homicidio ocurridas en los barrios Belgrano y 26 de Enero, ambos en el mismo departamento.
La captura del “Dientón”, buscado por un homicidio en Las Heras
Desde hace varias semanas, la Policía de Mendoza buscaba intensamente al “Dientón”, un conocido delincuente juvenil quien desde que era menor ha tenido roces con la justicia.
Bajo directivas del fiscal Gustavo Pirrello, los sabuesos de la División Homicidios lo buscaban y este jueves, recibieron el dato de que el “Dientón” estaba en zona de La Favorita, en Ciudad.
Entonces, los efectivos se dirigieron al lugar y detectaron al joven en inmediaciones del Centro de Salud 300.
De esta forma, los policías aguardaron el momento preciso para rodearlo y capturarlo. Al ver la presencia policial, el “Dientón” intentó escapar corriendo por calle Carlos Berdasco, pero a esa altura ya estaba rodeado.
Tras ser capturado, los efectivos requisaron sus pertenencias y secuestraron un revólver calibre 22 junto a un celular. Ambos objetos serán peritados ahora para intentar hallar pruebas que ayuden a esclarecer todos los hechos investigados.
Este viernes, en horas de la mañana, el fiscal Pirrello imputó al acusado por los tres hechos mencionados y en las próximas horas será enviado a la penitenciaría.