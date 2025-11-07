7 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
tiene 19 años

Cayó el "Dientón", buscado por un homicidio y dos intentos de asesinato en Las Heras

La Policía de Mendoza detuvo a un conocido delincuente juvenil que está acusado de un crimen y dos tentativas de homicidio, en Las Heras.

El Dientón quedará preso por un crimen y dos tentativas de homicidio en Las Heras.&nbsp;

El "Dientón" quedará preso por un crimen y dos tentativas de homicidio en Las Heras. 

Por Sitio Andino Policiales

Efectivos de investigaciones de la Policía de Mendoza detuvieron a un joven que con apenas 19 años tenía tres pedidos de captura, uno de ellos por un crimen y los dos restantes por tentativas de homicidio, todos ocurridos en Las Heras en los últimos dos meses.

Se trata de Alejandro Pujado, conocido en Las Heras como “Dientón” y señalado como un sujeto sumamente peligroso.

Lee además
El caso de Juan Carlos Moya sigue siendo un emblema de la lucha por la justicia en Mendoza
La historia que aún duele

Se cumplen ocho años del "crimen del carpintero" en Guaymallén, un caso que conmocionó a Mendoza
Micaela Miranda fue imputada por homicidio criminis causa y arriesga prisión perpetua.
crimen de daniel ríos

Qué dijo la joven que se entregó por el homicidio de Las Heras y cuál es su situación

Tal es así, que desde el 13 de septiembre hasta la fecha fue señalado como autor del homicidio de Thomas Benjamín Morales Puebla, un joven que fue asesinado de un tiro en calle Independencia de Las Heras, y también de dos tentativas de homicidio ocurridas en los barrios Belgrano y 26 de Enero, ambos en el mismo departamento.

La captura del “Dientón”, buscado por un homicidio en Las Heras

Desde hace varias semanas, la Policía de Mendoza buscaba intensamente al “Dientón”, un conocido delincuente juvenil quien desde que era menor ha tenido roces con la justicia.

Bajo directivas del fiscal Gustavo Pirrello, los sabuesos de la División Homicidios lo buscaban y este jueves, recibieron el dato de que el “Dientón” estaba en zona de La Favorita, en Ciudad.

Entonces, los efectivos se dirigieron al lugar y detectaron al joven en inmediaciones del Centro de Salud 300.

De esta forma, los policías aguardaron el momento preciso para rodearlo y capturarlo. Al ver la presencia policial, el “Dientón” intentó escapar corriendo por calle Carlos Berdasco, pero a esa altura ya estaba rodeado.

Tras ser capturado, los efectivos requisaron sus pertenencias y secuestraron un revólver calibre 22 junto a un celular. Ambos objetos serán peritados ahora para intentar hallar pruebas que ayuden a esclarecer todos los hechos investigados.

Este viernes, en horas de la mañana, el fiscal Pirrello imputó al acusado por los tres hechos mencionados y en las próximas horas será enviado a la penitenciaría.

Temas
Seguí leyendo

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

Homicidio en Las Heras: se entregó una joven y fue imputada por el hecho

Mataron a un joven en San Martín y buscan a un expolicía por el homicidio

Las dudas que intenta despejar la justicia por el homicidio de Las Heras

Asesinaron a un hombre en Las Heras: investigan el móvil

La Justicia de San Rafael dictó penas de hasta 33 años a los culpables del homicidio de Luciano Gómez

Conocé los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza

Qué dijo Julieta Makintach sobre el documental que frenó el juicio por la muerte de Diego Maradona

LO QUE SE LEE AHORA
Conoce los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza.
Atención

Conocé los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza

Las Más Leídas

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Pronóstico

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza

La medida rige para todos los niveles y modalidades
Atención

Suspenden las clases presenciales por fuertes lluvias: a qué departamento afectará

Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano
Reunión

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

El Dientón quedará preso por un crimen y dos tentativas de homicidio en Las Heras. 
tiene 19 años

Cayó el "Dientón", buscado por un homicidio y dos intentos de asesinato en Las Heras

Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza
El clima

Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza

Te Puede Interesar

Eficiencia y ajuste: el Banco Nación reduce personal y celebra resultados positivos en 2025.
Reforma del Estado

Eficiencia y ajuste: el Banco Nación reduce personal y celebra resultados positivos en 2025

Por Marcelo López Álvarez
Javier Milei se reunió con empresarios en New York en busca de inversiones. Foto: Presidencia.
Viaje oficial

Javier Milei se reunió con empresarios en New York en busca de inversiones

Por Sitio Andino Política
El Dientón quedará preso por un crimen y dos tentativas de homicidio en Las Heras. 
tiene 19 años

Cayó el "Dientón", buscado por un homicidio y dos intentos de asesinato en Las Heras

Por Sitio Andino Policiales