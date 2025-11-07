7 de noviembre de 2025
Bodega Doña Paula Oro en sustentabilidad en los Best Of en Burdeos ¿Qué dicen los ganadores?

Desde el tren que la transportaba de Burdeos a Londres, la responsable de turismo de la bodega habló del oro en sustentabilidad para la bodega lujanina.

image
Por Marcelo López Álvarez

La Bodega Doña Paula obtuvo el Premio Oro Internacional en la categoría Prácticas Sustentables durante la ceremonia de los Best Of Wine Tourism 2026, celebrada en Burdeos, Francia, en el emblemático Museo del Vino (La Cité du Vin). Este reconocimiento posiciona a la empresa como una de las más comprometidas con la innovación ambiental y el desarrollo responsable del enoturismo a nivel global.

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la delegación mendocina que participó en el encuentro junto a los representantes de los establecimientos locales nominados a los premios internacionales. Destacó la importancia de estos espacios internacionales para fortalecer la proyección de Mendoza en los grandes mercados del turismo, subrayando que la provincia “lleva veinte años sosteniendo su nominación como una de las Grandes Capitales del Vino”, un mérito que refleja la madurez de su industria y su capacidad de innovación constante.

La voz de la bodega ganadora

Desde el tren que la lleva de Burdeos a Londres para participar del evento de la revista Decanter, Noelia Rinaudo, responsable de Turismo de Doña Paula, todavía con la emoción a flor de piel y una afonía importante, asegura a Sitio Andino que la bodega ha consolidado un modelo de trabajo donde la sustentabilidad no es una estrategia de comunicación ni un proyecto accesorio, sino un principio rector que atraviesa todas las áreas de la empresa.

image
Noelia Rinaudo, agradece el premio para la Bodega Doña Paula en el escenario de Burdeos

Noelia Rinaudo, agradece el premio para la Bodega Doña Paula en el escenario de Burdeos

Una política ambiental integral

La primera de las tres áreas que estructura la política sustentable de Doña Paula es la ambiental. En este terreno, la bodega ha desarrollado un esquema de trabajo orientado a reducir al mínimo el uso de agua y reciclar los recursos empleados en cada etapa de producción.

“Todo el agua que se utiliza en la bodega se recicla y reutiliza para riego en otras partes del establecimiento”, explica Rinaudo. Además, cada residuo tiene su destino: los corchos son reciclados y transformados en artesanías que se ofrecen a los visitantes como souvenirs, mientras que botellas, papeles y materiales orgánicos se gestionan mediante programas de reciclaje y compostaje.

“Queremos que cada turista que nos visita se lleve no solo un recuerdo de Mendoza, sino también una experiencia de conciencia ambiental, afirma la responsable del área.

Educación y vínculos comunitarios

El segundo pilar del modelo sustentable de Doña Paula es el social, donde la bodega se distingue por su escuela para adultos, creada especialmente para los trabajadores rurales.

“Muchos de ellos no tienen tiempo ni disponibilidad para estudiar, por eso en horario laboral pueden continuar su formación”, explica Rinaudo. Actualmente, unos veinte empleados cursan sus estudios en esta institución, que también funciona como un espacio de articulación con la comunidad local.

Además, la bodega impulsa el programa Fortalezas, que ofrece talleres de tejido, elaboración de conservas y reciclaje de residuos, entre otras actividades que promueven la integración y el aprendizaje colectivo. “Es un trabajo genuino, que nace del vínculo real con la comunidad. La gente que nos visita percibe eso: que hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos”, agrega Rinaudo y destaca que el trabajo se realiza en todas las zonas donde la bodega tiene instalaciones o fincas: Gualtallary, Luján y San Carlos.

Sustentabilidad económica y compromiso territorial

El tercer componente del enfoque integral es el económico, que se traduce en una presencia activa en las comunidades cercanas a los viñedos. Doña Paula colabora con escuelas de las zonas de Luján de Cuyo, Gualtallary y San Carlos, aportando materiales y organizando celebraciones como el Día del Niño, donde todos los alumnos reciben un regalo.

“Es una forma de devolver a la comunidad algo de lo que la tierra y la gente nos dan”, resume Rinaudo.

La sustentabilidad como identidad

Tras recibir el premio, haber participado de los eventos y reuniones y de recorrer varios châteaux de la zona de Burdeos, Rinaudo asegura que la experiencia refuerza el compromiso de la bodega con el planeta y con el futuro de la cultura vitivinícola argentina.

“Volvemos con un mayor incentivo para seguir cuidando los recursos, valorando la naturaleza y fortaleciendo la relación entre la vitivinicultura y la sostenibilidad. Es nuestra forma de mirar hacia adelante, con respeto por la tierra y por las generaciones que vienen, concluye.

