7 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Decomiso millonario

Gendarmería Nacional secuestró mercadería valuada en más de 20 millones de pesos en Mendoza

Operativos en Guaymallén y Uspallata culminaron con el secuestro de mercadería ilegal valuada en más de 20 millones de pesos, incluyendo insumos odontológicos.

Gendarmería Nacional secuestró mercadería valuada en más de 20 millones de pesos en Mendoza

Gendarmería Nacional secuestró mercadería valuada en más de 20 millones de pesos en Mendoza

Foto ilustrativa
Por Sitio Andino Policiales

Gendarmería Nacional llevó a cabo dos operativos que derivaron en el secuestro de mercadería ilegal valuada en un total de 24.200.000 de pesos. Entre los productos incautados había artículos textiles, accesorios para celulares e insumos odontológicos que no contaban con la documentación correspondiente.

Secuestro millonario de mercadería en Mendoza

El primer operativo tuvo lugar en el departamento de Guaymallén, cuando personal del Escuadrón 64 “Mendoza” realizaba una inspección en un automóvil conducido por un hombre mayor.

Secuestro - Gendarmería

Durante el control vehicular, los efectivos observaron cajas abiertas y, en su interior, hallaron un total de 1.069 accesorios para celulares -fundas, vidrios templados, cables, auriculares, cargadores y protectores de cámara, entre otros- de origen extranjero y sin aval aduanero. La mercadería, valuada en 12 millones de pesos, fue secuestrada por disposición de la Fiscalía Federal de Mendoza y ARCA.

En el segundo operativo, realizado a la altura del kilómetro 1.202 de la Ruta Nacional N° 7, integrantes del Escuadrón 27 “Uspallata” detuvieron otro vehículo que transportaba insumos odontológicos importados sin la documentación legal correspondiente, por lo que se ordenó su decomiso.

Secuestro - Gendarmería (1)

En la misma zona, Gendarmería detectó 432 prendas de vestir ocultas en la cabina de un camión. Con la intervención de ARCA, el valor del decomiso fue estimado en 12.200.000 de pesos.

