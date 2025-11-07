7 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Atención

Conocé los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza

La Provincia de Mendoza adhirió a cambios en la Nación y a partir de hoy hay cambios en las condiciones de la licencia de conducir profesional.

Conoce los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza.

Conoce los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza.

 Por Pablo Segura

La Provincia de Mendoza adhirió a cambios impulsados por la Ley Nacional de Tránsito y desde este viernes, habrá importantes cambios en las condiciones de la licencia de conducir profesional, en cada una de sus categorías.

Con las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, la provincia adhirió a las condiciones nacionales y a partir ahora, los conductores profesionales de entre 21 y 65 años podrán renovar su licencia de conducir cada 5 años. Hasta ahora, en Mendoza, era cada 2 años.

Lee además
Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza.
Atención conductores

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza
Comenzó el jury contra la jueza que protagonizó un escándalo en el juicio de Diego Maradona
Cámara de Senadores de La Plata

Qué dijo Julieta Makintach sobre el documental que frenó el juicio por la muerte de Diego Maradona

Por su parte, quienes tengan entre 66 y 70 años, deberán actualizarlo cada 2 años; y los mayores de 70 años, de forma anual.

Los cambios incluyen la denegación de otorgación de carnet para servicios de transportes escolares, a la persona que tenga antecedentes penales relacionados con delitos contra las personas y de automotores.

Importantes cambios en las condiciones de la licencia de conducir profesional

Todos estos cambios fueron oficializados este viernes, mediante Boletín Oficial, con el decreto Nº 2308/2025, el cual adhiere la normativa provincial a lo establecido previamente a nivel nacional.

Uber
Habrá importantes cambios en las condiciones de la licencia de conducir profesional, en cada una de sus categorías.

Habrá importantes cambios en las condiciones de la licencia de conducir profesional, en cada una de sus categorías.

Desde el gobierno dijeron que el objetivo es unificar criterios, en el marco de la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Tránsito.

También se anunció que quienes deseen acceder a una categoría profesional (C, D y E que se diferencian por el tipo de vehículo y servicio), deberán llevar, al menos un año, con licencia de conducir categoría B.

En ese sentido, los conductores profesionales de más de 70 años mantendrán la vigencia de su licencia nacional de conducir constatando su aptitud psicofísica anualmente.

También el conductor profesional tendrá carácter de “principiante”, cuando obtenga por primera vez una habilitación, en las mismas condiciones y plazo que para las clases no profesionales.

En tanto que la habilitación profesional para personas con discapacidad se otorgará bajo las mismas condiciones, exigencias y exámenes que se le exigen a cualquier aspirante (el rodado debe tener la identificación y adaptaciones que correspondan).

Los cambios se conocieron este viernes, a días de anunciarse algunas modificaciones en la Ley Nacional de Tránsito, entre ellos, la eliminación de la obligación de renovar una licencia particular por cambio de domicilio en la Provincia de Mendoza, como así también la autorización a presentar la documentación vial en formato digital.

Temas
Seguí leyendo

Mejora la salud del adolescente que sobrevivió al grave accidente del Parque San Martín

Investigan en San Martín un grave caso de maltrato infantil

Brutal paliza a un hombre tras un robo a una mujer en Guaymallén

Otorgan prisión domiciliaria a la mujer de 82 años que causó el fatal accidente en el Parque San Martín

Quién era el joven que se quitó la vida en la UBA

Confirmaron la nueva fecha del juicio por la muerte de Diego Maradona

Indignación de la familia de Viviana Villegas tras la pelea que involucra al acusado de su muerte

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial

Las Más Leídas

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Pronóstico

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza

La medida rige para todos los niveles y modalidades
Atención

Suspenden las clases presenciales por fuertes lluvias: a qué departamento afectará

Inclemencias temporales en la provincia de Mendoza. Así estará el tiempo.
Las zonas afectadas

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Las menores están internadas en el hospital Notti. Mientras, la justicia inició una causa por maltrato infantil en San Martín.
dos hermanas internadas

Investigan en San Martín un grave caso de maltrato infantil

Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano
Reunión

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

Te Puede Interesar

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo.
Ajuste

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo

Por Florencia Martinez del Rio
Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas. Imagen de archivo
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

Por Natalia Mantineo
Conoce los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza.
Atención

Conocé los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza

Por Pablo Segura