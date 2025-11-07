7 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Ajuste

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo

El Ente Provincial Regulador Eléctrico actualizó los valores del servicio de la luz. De cuánto es el incremento y cómo se aplica.

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo.

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo.

 Por Florencia Martinez del Rio

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) estableció un nuevo ajuste en las tarifas de luz en la provincia de Mendoza que rondará el 6,5% en promedio. El aumento será para los consumos registrados a partir del 1° de noviembre. La medida fue dispuesta este viernes, a través de la resolución 46 publicada del Boletín Oficial.

La actualización responde al incremento determinado por la Secretaría de Energía de la Nación días atrás en los precios estacionales de verano de energía, potencia y transporte que impactan en el Costo de Abastecimiento, uno de los componentes de jurisdicción nacional de la boleta.

Lee además
Julio Cobos impulsa una nueva ley de acceso a la eutanasia, ante la reciente aprobación en Uruguay
Proyecto

Julio Cobos impulsa una nueva ley de acceso a la eutanasia, ante la reciente aprobación en Uruguay
En el America Business Forum, Javier Milei buscó sumar apoyos globales a su coalición de crecimiento video
Estados Unidos

En el America Business Forum, Milei buscó sumar apoyos globales a su "coalición de crecimiento"

Además, se ajustó un ítem provincial, el Valor Agregado de Distribución (VAD), "en virtud de que la variación del Índice de Precios al Consumo superó el umbral definido del 7%, establecido en el Decreto 1680/2024", explicó el EPRE. El ente señaló que "durante el trimestre agosto-setiembre-octubre no se aplicaron ajustes por no alcanzarse el umbral de variación definido".

Cómo impactará en la provincia de Mendoza el aumento de la luz

El aumento en la tarifa del servicio eléctrico será, en promedio, del 6,5%, según el nivel de consumo y categoría de los usuarios. Se aplicará desde el 1° de noviembre.

Para los usuarios residenciales, que representan el 85% de los usuarios en Mendoza, la variación estimada en facturación final con impuestos es entre los $2.400 y $10.600 mensuales en promedio.

Bonificaciones y topes

  • Usuarios Nivel 2: consumo subsidiado hasta 700 kWh bimestrales (350 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 65,63% en el mes de noviembre.
  • Usuarios Nivel 3: consumo subsidiado hasta 500 kWh bimestrales (250 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 50,54% en el mes de noviembre.

El EPRE informó que continúa abierto el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía. Aquellos usuarios que deseen ser incluidos en el RASE deberán ingresar al siguiente sitio web: https://www.argentina.gob.ar/subsidios o mediante el sitio web del EPRE https://epremendoza.gob.ar/segmentacion-tarifaria/ y completar el formulario.

pedido_296493_06112025

Temas
Seguí leyendo

Mendoza busca atraer inversiones en energía y minería desde Emiratos Árabes Unidos

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

Facundo Correa Llano: "Mendoza se pone de pie y se convierte en protagonista de la Argentina que viene"

Cristina Kirchner por la causa Cuadernos: "No tengo miedo, la historia pondrá las cosas en su lugar"

Legislatura de Mendoza: funcionarios defendieron los proyectos mineros ante críticas de la oposición

Javier Milei llegó a Estados Unidos tras una imprevista escala en Lima

El mensaje desde Nueva York: se mueve el péndulo político en Estados Unidos

Comienza el juicio contra Cristina Fernández y otros ex funcionarios por la causa Cuadernos

Las Más Leídas

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Pronóstico

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza

La medida rige para todos los niveles y modalidades
Atención

Suspenden las clases presenciales por fuertes lluvias: a qué departamento afectará

Inclemencias temporales en la provincia de Mendoza. Así estará el tiempo.
Las zonas afectadas

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Las menores están internadas en el hospital Notti. Mientras, la justicia inició una causa por maltrato infantil en San Martín.
dos hermanas internadas

Investigan en San Martín un grave caso de maltrato infantil

Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano
Reunión

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

Te Puede Interesar

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo.
Ajuste

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo

Por Florencia Martinez del Rio
Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas. Imagen de archivo
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

Por Natalia Mantineo
Conoce los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza.
Atención

Conocé los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza

Por Pablo Segura