Suspenden las clases presenciales por fuertes lluvias: a qué departamento afectará

La medida rige para todos los niveles y modalidades Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman la presencia de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la Provincia de Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que para este jueves 6 de noviembre se suspenderán las clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades en Tupungato.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. En el departamento afectado, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza El pronóstico para este jueves en la provincia de Mendoza se cumplió durante la tarde, en medio de las alertas amarilla y naranja por tormentas intensas que afectaron a distintos departamentos.

cielo nublado, lluvias, tormentas, frío, piedra, granizao, clima El pronóstico para este jueves en la provincia de Mendoza se cumplió durante la tarde Foto: Cristian Lozano La caída de granizo de pequeño tamaño en Tunuyán, San Rafael y el Gran Mendoza, junto con abundantes precipitaciones en varias zonas, motivó además la suspensión de las clases presenciales en Tupungato para los turnos vespertino y nocturno.

Compartí la nota:







