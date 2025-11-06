6 de noviembre de 2025
Suspenden las clases presenciales por fuertes lluvias: a qué departamento afectará

La Dirección General de Escuelas (DGE) tomó la decisión de suspender las clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno.

La medida rige para todos los niveles y modalidades

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman la presencia de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la Provincia de Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que para este jueves 6 de noviembre se suspenderán las clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades en Tupungato.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. En el departamento afectado, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

cielo nublado, lluvias, tormentas, frío, piedra, granizao, clima
El pronóstico para este jueves en la provincia de Mendoza se cumplió durante la tarde

La caída de granizo de pequeño tamaño en Tunuyán, San Rafael y el Gran Mendoza, junto con abundantes precipitaciones en varias zonas, motivó además la suspensión de las clases presenciales en Tupungato para los turnos vespertino y nocturno.

